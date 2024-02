Francesca Cesarini vince Italia's Got Talent: chi è la Nike alata della para pole dance

La vittoria a Italia's Got Talent

. Vi ricordate l' atleta umbra di para pole dance di cui avevamo raccontato la storia qualche anno fa? L'adolescente nata con una sola gamba e senza mani, che ispirandosi a Bebe Vio incantava tutti volteggiando sul palo, tanto da aver conquistato anche il titolo mondiale a 15 anni, trionfa ora nel talent show su Disney+. Quest'anno, al tavolo della giuria del più scintillante ed inclusivo programma streaming sedevano la cantante Elettra Lamborghini Khaby Lame , tiktoker e star dei social di fama mondiale, che sono i nuovi giudici del programma affiancando i veterani amatissimi dal pubblico Mara Maionchi e Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese.La sedicenne, con un'emozionante performance di pole sportiva, ha conquistato e commosso il pubblico che ne ha decretato la vittoria. Francesca si è aggiudicata l'ambito, posizionandosi al primo posto sui 10 finalisti arrivati all'ultima puntata del programma originale Disney+ (sulla piattaforma streaming in Italia con tutte le puntate). La giovane performer di Magione (PG) ha portato sul palco del Tetro Arcimboldi di Milanosi apriva per rivelare al suo interno proprio la giovanissima Cesarini, che con passione e un'incredibile forza di volontà si è messa in gioco contro i migliori concorrenti dello show, affermando tutto il suo talento.La vita non le ha fatto sconti: nata con una malformazione,, che le ha comportato il mancato sviluppo dei due arti superiori e un arto inferiore, ha imparato a fare tutto senza le mani. A 9 mesi le hanno applicato una protesi all'arto inferiore per aiutarla a camminare.Voleva dimostrare che poteva essere completa laddove tutti gli altri vedevano una mancanza. E poi quelle mani artificiali le erano d’impiccio, le e pesavano e anche a scuola non riusciva a scrivere bene. Nel 2019 ha iniziato a praticare questo sport aereo: dice che non sa come è arrivata quest’idea, forse dai social, forse da un sogno… Fatto sta che è arrivata e lì è scattato qualcosa. Nel 2021 e nel 2022 ha partecipato ai campionati italiani di para pole vincendoli (è l’unica atleta agonista nel nostro paese con questo tipo di disabilità) edue anni fa ha messo in bacheca anche il titolo mondiale. Non è stato sempre facile, anzi. Ci sono state giornate difficili in cui gli esercizi non riuscivano. Ci sono state lacrime e lividi, ma lei. In lei non solo c’è la determinazione di aver scelto uno sport dove le braccia fanno praticamente il 90% del lavoro, e di farlo in maniera eccellente, ma anche la maturità di scherzare sulla sua disabilità, la spontaneità e la freschezza dei suoi 16 anni,che si emozionano quando parla del suo sport.Arrivata alla finalissima, la 16enne umbra si è imposta sugli avversari, conquistando la Stella di Italia's Got Talent.sia in tv che a casa, dove ha assistito insieme a familiari e amici alla messa in onda della puntata, venerdì 29 settembre, Francesca ha affidato a un lungo post su Instagram tutta la sua emozione. "È da ore che sto davanti alla tastiera del cellulare per cercare le parole giuste da scrivere, anche se solo ora mi rendo conto che non esistono. L'unica cosa che posso dire è grazie", scrive.Cita la sua famiglia e la sua insegnante, Iliana Ciccarello, "a cui dedico parte della mia vittoria per essere più di una semplice allenatrice e per avermi accolto nella famiglia di Compagnia colonna nel momento in cui ne avevo più bisogno", i tecnici dietro le quinte e le amicizie nate grazie al Talent, oltre agli amici di sempre. "Non so dire a parole quante volte vorrei dire grazie, per quello che mi è capitato e per quello che accadrà in futuro". "Questa vittoria per me non significa solamente vincere Italia's Got Talent 2023 ma anche avere la conferma che davvero. Mi ricordo ancora quando da piccola guardavo le vecchie edizioni del programma ed ora a pensare che ne ho vinto una è come dire 'WOW ma l'ho fatto davvero?'".