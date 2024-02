Francesca Michielin annulla le ultime date del tour: "Ho bisogno di più tempo per riprendermi"

Francesca Michielin annuncia i suoi problemi di salute

problema di salute ed è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione nei prossimi giorni” aveva spiegato in quella stessa occasione. L'operazione è andata a buon fine, come spiega lei stessa oggi, ma evidentemente i tempi di recupero si sono allungati, tanto da non permetterle di concludere il tour.

Sarebbe dovuta tornare sul palco domani, 9 settembre, data in cui era stato fissato il suo concerto al Ritmika Festival di Moncalieri, nel Torinese, per poi proseguire il tour “L’estate dei cani sciolti”, che prende il titolo dal suo ultimo album. Ma oggi è arrivata l'amara rettifica.

"Presto torneremo a cantare"

Le date cancellate

annulla le ultime date del tour estivo. Con un post su Instagram carico di dolcezza per i suoi fans la cantante ha annunciato che non potrà salire sul palco nel breve periodo, come era inizialmente previsto. "I medici, dopo diverse visite, mi hanno detto che mi devo fermare più del tempo inizialmente suggerito. E non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia - scrive la cantante sul suo profilo - Non è secondo loro il momento opportuno di tornare sul palco e ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro, che mi permette di connettermi con voi e di stare (davvero) bene. Quindi sono qui per scusarmi con voi, con tutta me stessa, perché mi trovo costretta ad annullare anche le ultime date del tour estivo e i prossimi impegni".Ad agosto scorso la nota cantautrice italiana aveva annunciato con un video i suoi problemi di salute che la costringevano ad uno stop forzato e ad un'assenza temporanea dalla scena musicale.“Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto” aveva esordito un mese fa Francesca Michielin in un videomessaggio su Instagram dove è seguita da un milione di fan.“Nell’ultimo anno ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di 'imperfezione', di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo. Vi scrivo questo perché proprio un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico” inizia così il post di oggi della cantante Francesca Michielin.- un mese fa - perché non avevo alternative. Come vi avevo scritto ho dovuto interrompere il tour per un mese in modo da tornare in forma. L’intervento è fortunatamente riuscito benissimo grazie a un personale medico eccellente a cui non smetterò mai di essere grata e, anche se diverso dal solito, è stato un agosto ricco di affetto, creatività, lentezza, natura, e le vostre good vibes che sono arrivate tutte con la vostra costante premura e attenzione. Sono tornata, lentamente, a fare musica. Provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti." Così, i medici le hanno detto che si deve fermare più del tempo inizialmente suggerito: “Non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia. Sono qui per scusarmi con voi. Presto torneremo a cantare e a vivere “senza gradi di separazione.” Come sempre, negli ultimi dieci anni. Vi voglio bene”., quindi, i concerti in programma il 9 settembre, al, in provincia di Torino, quello a Milano del 10 settembre, all'Estate Castello, e poi ancora quello del 17 settembre a Cuneo, al Connessioni festival e infine quello del 18 settembre a Verona, al Festival della bellezza, ultima data del tour estivo. Per informazioni e rimborsi consultare il sito vivoconcerti