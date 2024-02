Gaia Nanni: "Ripensiamo il nostro modello di famiglia e di donna"

A tu per tu con Gaia Nanni

"Dentro di me ho un condominio ingarbugliato"

Nuovo concetto di famiglia e nuovo modello femminile

L'impegno nell'attivismo politico

Attrice, madre di due figli, autrice di post scritti con una prosa tumultuosa, appassionata e incisiva, nei quali affronta temi personali e sociali con una grinta e una lucidità rare. Avrebbe potuto fare la scrittrice, e non è detto che non lo faccia in futuro.ha mille talenti: se ne è accorto Leonardo Pieraccioni, che l'ha chiamata con sé nei suoi ultimi film. La vedremo anche in, il nuovo film di Leonardo in uscita il 18 gennaio. Ma non è di questo che parliamo, qui. Parliamo di lei. E delle mille strade che prende il suo talento."Non lo so se si concilia: ma sicuramente sta insieme, come l’impasto delle polpette di mia nonna. Oggi non potrei immaginarmi, senza quella stanchezza che mi assale la sera, dove mescolo calzini e copioni. Una stanchezza che mi permette di dire molti no e solo qualche sì alle proposte che ricevo. Ma è anche questo il gusto dolce dell’essere adulti: saper cosa fare del poco tempo che resta"."Mi fa paura, fra le tante cose, la smemoratezza occidentale per cui, evidentemente, si possono uccidere donne e bambini, e possiamo girarci dall’altra parte. Dobbiamo cercare di non cedere, noi stessi per primi, all’orrore dell’indifferenza; stare in un’altra razza di uomini, che ha sempre posto la propria esistenza e libertà nella libertà e nella felicità di tutti"."Mi permette di scegliere con cura, di masticare i pensieri che ho. Dentro di me ho un condominio ingarbugliato, sa?"."Ricordo Rtv38 come un’isola felice, fatta di professionisti belli: Nicola, Diletta, Boris. Hanno tentato anche di farmi presentare il Tg, ma di ritorno dai servizi drammatici, la telecamera tornava su di me e mi trovava commossa come una scema. Troppo emotiva per essere un mezzobusto del Tg!"."C’è ancora il mito della famiglia a tutti i costi. Del due che è meglio di essere uno, dell’accompagnarsi perché non si sa mai. Io dico che potremmo rifondare un nuovo concetto di famiglia e di cura. Chi vogliamo davvero che varchi la soglia in ospedale, nel giorno di una diagnosi difficile? Forse dovremmo poter arrivare a dire: faccio l’amore con Mario, ma ho sposato la mia migliore amica, perché? Perché sì. Perché è la mia persona da vent’anni"."Mi sembra evidente. Nelle commedie le mogli sono sempre più giovani dei mariti. L’età, la senilità, i tessuti che cedono sono accettabili solo nell’immagine cinematografica maschile: le donne devono piacere. O accudire. Sarebbe bello iniziare a pensare a un modello femminile che non stia solo nella seduzione o nell’accudimento. Esistono tutte le donne che sono rimaste nel mezzo, e sono la maggior parte. Siamo tutte noi"."Sono stata oggetto di shitstorm, ed è qualcosa di difficile da spiegare per chi non l’ha mai vissuto. Offese continue sotto le foto dei bambini, centinaia di messaggi da estranei che per settimane non hanno avuto nulla di più urgente che occuparsi di me. Io ci sono finita dentro, ma da persona comune, non da influencer. Senza il team, gli addetti stampa, i follower, gli sponsor. Ci sono finita dentro da persona normale, con la mia famiglia normale. Mi ha fatto molto male. Ma sono ancora qui. È stata fatta luce? No. Sono i social bellezza, non c’è tempo. I social sanno essere un tribunale latrina a cielo aperto, dove tutti decretano chi vince, chi muore e chi deve scoppià"."L’esperienza di teatro in carcere con, aver lavorato con i detenuti del carcere di Pistoia; aver portato il monologo dell’operaia Luciana davanti ai cancelli del presidio a Marradi, quando le vite delle operaie del Mugello sembravano non avere più importanza per nessuno., semplicemente scegliendo da che parte stare e dove essere".