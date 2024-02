Un mondo che facciamo fatica a riconoscere noi che ci abitiamo, che lo viviamo, figuriamoci chi lo vede per la prima volta. Ghali, con la sua canzone “Casa mia” prova a spiegarlo a un alieno.

“Il testo – come ha spiegato lo stesso cantante prima del festival – è un dialogo tra me e un extraterrestre che mi fa notare quanto il nostro pianeta sia bellissimo, e che nonostante le tragedie del mondo la natura sistema sempre tutto”. Un finale positivo, quindi, nonostante tutte le cose brutte che l’abitante e l’alieno sono costretti a vedere, il primo a conviverci.

Perché tra un bel prato curato e il cielo che con la sua immensità suscita quiete, ci sono persone schiave della tecnologia che a volte non sembrano neppure accorgersi della bellezza che le circonda, tanto sono intente a guardare la vita – invece che viverla – attraverso il filtro degli smartphone.

E mentre camminano a testa bassa, intorno succede di tutto, spesso a loro insaputa (come nel Truman show): dalla guerra, anzi le guerre che da anni rendono disumano questo posto chiamato Terra e i suoi umani abitanti, e non solo quelle combattute tra Paesi diversi, ma anche quelle battaglie quotidiane e silenziose affrontate nelle periferie, dove le opportunità sono decisamente minori.

E poi ancora il tema dei migranti e quei sogni che si perdono in mare, quello stesso specchio blu che dall’altra parte della costa c’è chi guarda con spensieratezza. Ma dopo tutto questo grande caos il messaggio di Ghali è di apertura, di accoglienza e condivisione: Casa mia, casa tua, che differenza c’è? Non c’è. Questo mondo disordinato è di tutto.

Anche perché, come giustamente si chiede Ghali, qual è casa tua e quale la mia? Cosa sono i confini se non barriere innalzate dagli stessi coinquilini che, ad un certo punto, decidono di impossessarsi di uno spazio.

La conclusione è una luce (scusate il gioco di parole) di speranza in questo buio: “Sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu”. Con gli stessi occhi.

Il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Ma che ci fai qui da queste parti

Quanto resti e quando parti

Ci sarà tempo dai per salutarci

Non mi dire che ho fatto tardi

Siamo tutti zombie col telefono in mano

Sogni che si perdono in mare

Figli di un deserto lontano

Zitti non ne posso parlare

Ai miei figli cosa dirò

Benvenuti nel Truman show

Non mi chiedere come sto

Vorrei andare via però

La strada non porta a casa

Se la tua casa non sai qual è

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro

Mi manca la mia zona

Mi manca il mio quartiere

Adesso c’è una sparatoria

Baby scappa via dal dancefloor

Sempre stessa storia

Di alzare un polverone non mi va (va)

Ma, come fate a dire che qui è tutto normale

Per tracciare un confine

Con linee immaginarie bombardate un ospedale

Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane

Non c’è mai pace

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro