Gigi D'Alessio: “I giovani hanno voglia di fare, ma dobbiamo stimolarli a usare di più il cervello, meno la tecnologia”

Ragazzi, siate creativi, abbandonatevi all'anima e al sentimento, non alle macchine. La tecnologia sfruttiamola se deve salvare una vita, ma non lasciamola invadere la nostra testa. Gigi D'Alessio è un cantautore molto seguito anche dai giovani perché è riuscito a creare attraverso le sue collaborazioni un giusto mix fra le generazioni, facendo dell'inclusione il suo mantra. E non solo perché è padre di cinque figli di ogni età – da Claudio che ne ha 37 a Francesco di 2, passando per Ilaria, 32; Luca, 21 anni; Andrea, 14 – e presto arriverà il sesto (“ma prometto sarà l'ultimo”, dice sorridendo a chi come Fiorello lo indica come il vero sostenitore della razza italica) oltre a essere già quattro volte nonno, ma perché nei suoi album, soprattutto i più recenti, ha voluto coinvolgere nuovi artisti per dialogare con loro non solo su un pianoforte musicale, ma soprattutto sociale: che c os a vogliono i giovani, quali strumenti vanno adoperati per non disperdere il pensiero? E così, durante la presentazione dell'ultimo album, che si intitola “ Fra ”, abbiamo dialogato con D'Alessio proprio su come includere vecchie e nuove generazioni che spesso vanno avanti in modalità ben diverse fra loro.

Gigi, come sono i giovani che lei incontra in questo periodo?

“Molto meno annoiati di quello che eravamo noi, sono iperattivi; hanno voglia di fare le cose, anche se devono imparare a usare di più il proprio cervello e non farsi trascinare dalle macchine”.

La musica è creatività, impegno, partecipazione: però si sta discutendo molto sull'impatto che l'Intelligenza artificiale potrebbe avere un po' su tutte le arti oltre che sulla vita di ogni giorno. Che ne pensi?

“Che l'Intelligenza artificiale, diciamo la tecnologia in genere, per la musica può avere un impatto devastante . Io penso che se essa può produrre dei vantaggi sulla nostra vita, nel senso che scopre come curare nuove malattie, ben venga, ma non bisogna però farsi usare. Se l'IA mette tutti nelle stesse condizioni di comporre ad esempio una canzone con una data linea melodica, con un testo triste o allegro e tu affidi tutto questo solo alla macchina, vuol dire che abbiamo perso tutti e quindi non possiamo più parlare di musica , ma d'altro. E così anche in qualsiasi altro campo artistico”.

Gigi D'Alessio

E questo può avere un riflesso negativo anche sul mercato?

“Certamente. Ci sono piattaforme che ti chiedono non più un album di canzoni, ma un brano ogni 15 giorni per fare più pubblico e per stimolare sempre nuova curiosità fra la gente. Ma a me non piace, a me non interessano. Per carità, la mia esperienza mi dice che la prima regola del mio mestiere è che non ci sono regole. Ma nessuno mi può imporre di realizzare un brano perché è l'ora di farlo. Io devo sentire il bisogno di fare un disco, e solo allora posso pensare di produrlo”.

La tecnologia rischia di rendere tutti uguali?

“Nel mio campo sì. Canti un ritornello e stoni, ma se hai l'autotune tutto si risolve; oppure doppia puoire la traccia; o se fai una nota sbagliata tanto poi il mouse del computer te la mette a posto. Se puoi sempre aggiustare tutto avremo poi carenza di musicisti, quasi non serviranno più. Ma senza musicisti vuol dire che non facciamo più la musica”.

E invece che cosa deve essere comporre musica?

“Scavare nell'anima e solo dopo scrivere canzoni. Se ci dovessimo affidare solo alla tecnologia sarebbe stupido continuare a parlare di valori, di sentimenti: si sarebbero esauriti”.

Quindi che cosa consiglia ai giovani?

“Che la musica va studiata e va capita, che i Conservatori non sono stanze piene di muffa , anzi. Se vuoi andare in sala operatoria devi studiare medicina non puoi affidarti solo un po'. Allo stesso modo per fare musica devi avere la capacità di farlo. Bisogna sapere mettere le mani su uno strumento, qualunque esso sia, che fra l'altro è un momento di grande soddisfazione; sapere suonare solo il computer è un grave errore”.

Però la tecnologia è entrata sempre di più in sala d'incisione: come mai?

“Attenzione, non ho detto che tutto è male: l'elettronica, ad esempio, va conosciuta e può dare un suono moderno a un brano, può evolverlo, ma non deve significare omologazione. E soprattutto deve farlo riconoscere”.

Di che cosa ha paura Gigi D'Alessio uomo?

“Da buon napoletano di quello che sta succedendo oggi nella mia terra con questi sconquassi naturali che non riusciamo a controllare”.

E come artista?

“Di essere frainteso, ma non tanto nelle mie canzoni, quanto nei comportamenti. Mi ha scosso molto la cattiveria social che la gente ha usato contro Alessandra Amoroso, che è una persona stupenda, solo perché non ha fatto un selfie con un presunto fan. Ecco, ho paura che se non mi fermo per strada qualcuno possa pensare che io sia diverso da quello che sono”.

E come genitore? Quali sono le preoccupazioni ma soprattutto i consigli per i suoi figli, ora che sta diventando padre per la sesta volta?

“Non sono per niente contento che i nostri figli stanno sui social con i telefonini in mano dalla mattina alla sera. La situazione che viviamo oggi è imbarazzante: io metto un bambino con lo smartphone e un cartone animato e crea una pericolosa dipendenza . Purtroppo è una tendenza che non potremo mai fermare”.

Lei ha dedicato il suo album appena uscito, “Fra”, a suo figlio Francesco che ha due anni, ma anche ai “fra”, i fratelli come lei chiama gli amici con cui duetta. Geolier e suo figlio Luca, in arte LDA, sono le ultime sue creature?

“Con Luca ci siamo confrontati su un tema, il primo appuntamento, come l'ho vissuto io e come lo vedono ora lui ei suoi coetanei. Con Geolier è un rapporto meraviglioso: abbiamo scritto una canzone assieme in mezz'ora, di notte. E' un artista stupendo e lo ha dimostrato a Sanremo”.

La canzone napoletana è stata sdoganata?