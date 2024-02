Giuseppe Cruciani: "Io registrerei tutti i figli che nascono. C’è però una legge da rispettare"

Coppie, "oggetti instabili"

Giuseppe Cruciani e i diritti civili

Le pagelle ai politici

Da "La Zanzara" al Grande Fratello

Dalle coppie omogenitoriali al riconoscimento dei figli, dal politicamente corretto alle pagelle ai politici:(56 anni), conduttore del programma radiofonico “” su Radio24, con la sua solita irriverenza spazia dai diritti civili al gossip che lo vorrebbe opinionista del prossimo Grande Fratello Vip.Il giornalista, opinionista e conduttore(ore 21,30) è ospite della rassegna “” all’hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Intervistato da Stefano Zurlo, presenta la sua ultima fatica letteraria dal titolo “” (La Nave di Teseo).Il libro racconta senza pregiudizi, con ironia e molta curiosità, quegli oggetti instabili che sono le coppie. Due persone che stanno insieme, camminano come un equilibrista sul filo e ogni sbandamento può provocare una caduta fragorosa. Eppure, molti schivano gli inciampi e trovano in un'altra persona: talvolta con facilità, altre volte, come in questo libro, seguendo percorsi imprevedibili. In questi "" contemporanei, Cruciani raccoglie le storie di coppie giovani e mature, vicine o a distanza, ne racconta i capricci, le sorprese quotidiane, il sesso e l'amore, gli eccessi e le abitudini. Un inedito prontuario contro il logorio della coppia moderna, che sfida anche gli argomenti degli scettici più accaniti.“No. Esiste la coppia che lavora per il mantenimento della coppia stessa. Perfetta è un’espressione ardita, esiste la coppia che lavora sulla sopravvivenza della coppia, che deve sopravvivere alle debolezze, ai demoni di ogni componente”.“Io riconoscerei, registrerei tutti i figli che nascono . C’è però una legge da rispettare. Chi vuole registrare, per esempio, un figlio nato con utero in affitto , pratica vietata in Italia, deve ammettere che sta registrando il figlio nato da un reato. Se vado in Canada a far nascere un figlio con utero in affitto e poi voglio registrarlo in Italia, devo essere consapevole che nel nostro Paese questa pratica è reato. Quindi quel bambino o quella bambina non può avere due padri o due madri riconosciuti perché frutto di qualcosa che in Italia è proibito. Io sono favorevole all’utero in affitto, se fossi sindaco registrerei un bambino dicendo espressamente ‘io sono favorevole, e allora registro il secondo genitore’. Bisogna essere chiari, uscire dall’ipocrisia, l’utero in affitto significa comprare un bambino in Canada o negli Stati Uniti”.“Il Pride è una manifestazione come un’altra, come la manifestazione a difesa delle partite Iva, la manifestazione a favore dell’aborto o quella contro l’aborto. Una manifestazione che a volte è rivestita di una caratterizzazione molto politica come è stato quest’anno a Milano per la presenza della segretaria del Pd ”.“Meloni voto 6, senza infamia e senza lode come premier; Schlein: voto 5, una ‘supercazzola’ continua; Renzi: voto 6,5, è ancora tra i migliori in circolazione, purtroppo con poco consenso. Conte: voto 7, ma soltanto limitato alla campagna elettorale per cui è stato bravissimo, poi non sono d’accordo con tanti suoi contenuti”.“Non ci sono segreti ma un lavoro quotidiano fatto di cura dei dettagli, di capire cosa vuole il pubblico, di gioco a due tra me e David (Parenzo, ndr), di polemiche ma anche di divertimento e di battute e, soprattutto, il filo diretto con gli ascoltatori”.“La mia non è una scelta deliberata, è da anni che parlo alla radio come al bar, non mi sembra di essere politicamente scorretto. Parlo come quotidianamente parla la gente. Sono altri che mi definiscono volgare, oppure osceno. Invece, la parolaccia, l’invettiva, il turpiloquio fa parte della storia dell’uomo, è quasi il fondamento della civiltà. E’ il modo in cui gli uomini hanno deciso di non tirarsi più le pietre addosso ma di passare a un livello di civiltà superiore”.“Il politicamente corretto è diventato una sorta di religione che distrugge il linguaggio, la libera discussione, la libertà di espressione contro cui è doveroso ribellarsi per non fare a pezzi il fondamento della nostra civiltà. Il politicamente corretto è arrivato anche a ‘stuprare’ la lingua italiana”.“Sì, certo che si può fare. In Italia si può fare tutto, bisogna vedere dove e come. E’ che poi vieni bollato e inserito nella categoria di quelli che sono volgari, pericolosi, inaffidabili semplicemente perché parlano in modo colloquiale e popolare”.“Chi dice che i social fanno schifo è perché sui social non è presente o perché guarda soltanto a quelli che sono gli ‘heaters’ che per me è un’espressione che non esiste. I social sono luoghi dove potersi esprimere, poi uno non è obbligato a esserci, tanto meno a leggere i commenti, non è né un diritto né un dovere. Se scegli di esserci devi anche accettare i commenti. Trovo ridicoli coloro che minacciano o fanno causa alle persone che li offendono o insultano sui social”.“Non c’è nessun programma per quanto riguarda Porro. Ed anche riguardo al Gf8 leggo delle cose, ma non so nulla. Non ho mai pensato di partecipare a un reality come concorrente, a me piacerebbero tante cose nella vita…”