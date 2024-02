La nuova principessa Disney "nera e filippina": la cantautrice H.E.R. nei panni di Belle

La prossima "Belle" di "" avrà i tratti, la cantautrice vincitrice di Grammy e Academy Award, è stata scelta per interpretare la popolare"Belle" nel prossimo speciale animato e live-action della ABC dal titolo "", prodotto da Jon M. Chu e diretto di Hamish Hamilton. La protagonista del film d’animazione "La Bella e la Bestia" è sicuramente una delle principesse Disney più amate di sempre. Il personaggio, fin dal suo esordio avvenuto nel lontano 1991, è entrato rapidamente nell’immaginario del pubblico fino a guadagnarsi unnel 2017 nel quale la principessa è stata interpretata dall'attriceLa storia - basata sulla"La bella e la bestia" di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, prendendo alcune idee dall'omonimo film del 1946 - tornerà presto un nuovo adattamento in occasione deldel film d'animazione, il primo in assoluto a essere candidato all'Oscar come miglior film. Il film ha vinto il Golden Globe Award per il miglior film, musical/commedia, mentre la sigla "La bella e la bestia" ha vinto l'Oscar per la migliore canzone originale nel 1992.E la nuova principessa sarà la star dell'R&B H.E.R., all'anagrafe, cantautrice americana, nata a Vallejo il 27 giugno 1997. La 25enne che ha già vinto un Oscar - nel 2021 come migliore canzone con il brano "", colonna sonora dell'acclamato film "Judas and the Black Messiah" - sarà, così, la prima donna afro filippina a interpretare il ruolo di "Belle" sullo schermo. "Non posso credere di poter far parte dell'eredità de 'La Bella e la Bestia'." sono le parole di H.E.R. (acronimo di "Having Everything Revealed", cioè aver svelato tutto). ", e lavoro con due meravigliosi registi Hamish Hamilton e il mio preferito, Jon M. Chu. È molto surreale e non potrei essere più grata" sostiene la cantautrice.La rivisitazione de "La Bella e la Bestia" di due ore sarà registrata davanti al pubblico, dal vivo, ai. Andrà in onda il 15 dicembre sul canale ABC e sarà disponibile suil giorno successivo. "Con il suo evidente, H.E.R. è l'incarnazione perfetta della nostra Belle e siamo entusiasti che il pubblico la veda in questa celebrazione della creatività. Siamo stati entrambi influenzati come narratori dal film d'animazione originale, quindi è molto emozionante collaborare insieme per onorare l'arte di quel classico senza tempo, ispirando anche un'intera nuova generazione di creatori" sostiene il produttore esecutivoIn poco meno di quattro anni, H.E.R. ha ottenuto 20 nomination ai Grammy Award e cinque vittorie, oltre all'Oscar per la sua canzone "Fight For You", di Judas and the Black Messiah. L'anno prossimo, farà il suo debutto come attrice nell'adattamento della Warner Bros. del musical di Broadway vincitore del Tony Award "". H.E.R. ha pubblicato il suo album di debutto,", nel giugno 2021 e ha vinto il Grammy Award Song of the Year per "I Can't Breathe". A oggi, l'artista ha accumulato quasi 6 miliardi di audio e stream in tutto il mondo.