Lana Del Rey cameriera dietro al bancone al Waffle House, fan in delirio

Lana Del Rey cameriera?

La risposta social

L'apparizione in Toscana

Il ritorno in Italia

Chi è e la sua carriera in numeri

In Europa

Origini

Primi passi

Cinema

La cantautrice statunitense(38 anni) con un fan e a fare caffé dietro al bancone al. Il set per un nuovo video? Niente affatto, si tratta di un gesto di carineria nei confronti dei ragazzi che lavorano lì. Così almeno spiega un commento apparso sotto il post Instagram di, che recita testualmente:"Immaginate di entrare in una Waffle House americana e di trovare Lana Del Rey dietro al bancone che vi versa il caffè. È successo veramente in Alabama , dove i fan che l’hanno riconosciuta sono impazziti". "Al momento non sappiamo perché Lana abbia deciso di indossare uniforme e cartellino da cameriera per servire ai tavoli del locale -prosegue il post -, e sinceramente non importa. Ti vogliamo bene, Lana"."Da quello che è spuntato su Twitter dai fan che erano là, hanno riferito che era ala mangiare e parlando con chi lavorava lì (dopo che l’hanno riconosciuta), le è stato dato in regalo la divisa - risponde- . Lei si è sentita molto presa da questa cosa e ha iniziato ad aiutare i camerieri e a fare foto con i fan".All'inizio di luglio Lana Del Rey ha fatto letteralmente impazzire i fan con l’attesissimo spettacolo a Bussoladomani di Lido di Camaiore (Lucca) domenica 2 luglio in occasione della rassegna musicale La Prima Estate, firmata da D’Alessandro e Galli. Una serata speciale, inserita in corsa nel programma del festival dopo i grandi successi riscossi nei primi due fine settimana che hanno portato decine di migliaia di persone nel parco a due passi dal mare. La data è stata svelata solo pochi giorni prima del live, ma l’annuncio era bastato a spingere migliaia di appassionati e fan da tutta Italia a cercare di accaparrarsi il biglietto per l’ennesima esclusiva fatta registrare dalla rassegna. Quella di Lido di Camaiore al momento resta infatti l’unica esibizione italiana per la stella del firmamento musicale internazionale.Lana Del Rey è tornata in Italia per la prima volta dopo 5 anni e lo ha fatto sul palco di Bussoladomani. "Amo l’Europa e dopo aver suonato a Glastonbury ho deciso di suonare qualche altro spettacolo in vari Paesi prima del mio show a Hyde Park a Londra del 9 luglio – le parole dell'artista a ridosso dell’annuncio della sua esibizione lidese –; non vedo l’ora di vedervi tutti".Il ritorno di Lana Del Rey in Italia a 5 anni dall’ultimo esibizione è stato un vero evento e i dati parlano da soli: 9 gli album pubblicati, 16 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, cinque candidature ottenute ai Grammy Award tra il 2014 e il 2020, due premi Mtv Europe Music Award e pure una nomination ai Golden Globes per la canzone didi Tim Burton. Lana Del Rey è una delle artiste più seguite al mondo. Migliaia di biglietti venduti in poche ore perla data italiana, si parla di oltre 20mila tagliandi staccati per la serata: da sabato 2 luglio mattina, 36 ore prima del concerto, c’erano già alcune decine di ragazzi e ragazze accampati davanti ai cancelli, guardati con sorpresa dalle comitive che sciamavano lungo viale Kennedy per andare in spiaggia. Nel pomeriggio la fila si snodava lungo via Abetone, la strada che corre dietro al palco, con migliaia di persone in attesa di conquistare un ingresso con posto “privilegiato” per assistere al concerto italiano di Lana "Non vedo l'ora di vedervi tutti”, aveva dichiarato la musicista: 11 anni dopo aver conquistato il pubblico con, l’album di Blue Jeans e Summertime Sadness, la cantautrice americana è tornata sul palco con Did you know that there's a tunnel under ocean Blvs, il suouscito nel marzo scorso. Disarmante e sincero, con il suo nuovo album Lana celebra la bellezza della vita, e ha debuttato in Italia nella top10 dei dischi più venduti. Sempre a sorpresa a maggio ha pubblicato un nuovo singolo Say Yes To Heaven, non incluso nel precedente album, e che è diventato virale su. Qualche numero in più: nella sua carriera ha venduto più di 16 milioni di album, e ha collezionato negli anni molti riconoscimenti tra cui sei candidature ai Grammy Awards, una al Golden Globe per Young and Beautiful, e due MTV Music Awards.Lana Del Rey ha dichiarato pubblicamente il suo amore per l’Europa e dopo essersi esibita aha deciso di fare qualche altro spettacolo prima del suo show in programma a. Oltre ad aver annunciato lo show al, la Del Rey ha fatto sapere che saranno comunicate, per la gioia del fan del Vecchio Continente., nome all’anagrafe della cantautrice Lana Del Rey, è nata ilnegli Stati Uniti, a New York City. È cresciuta a, sempre nello stato di New York.Nel 2009, la star, che all’epoca era al debutto sulle scene musicali e discografiche, ha pubblicato il singolocon il suo nome di nascita,, prima di passare al nome d’arte Lana Del Rey, più adatto alla sua immagine di popstar e femme fatale. Il video del singolo, postato in Rete nell'agosto 2011, ha suscitato molto interesse ed è stato seguito da un concerto allanel settembre dello stesso anno.Oltre alla sua carriera musicale, Lana Del Rey ha dato il suo contributo a diverse colonne sonore di pellicole del grande schermo di successo, tra cui quelle per i film. Del Rey, inoltre, ha collaborato con artisti comeper il, incluso nell’album, e connell'album. La sua apparizione in veste di cameriera l'ha fatta amare e apprezzare ancora di più dai suoi fan.