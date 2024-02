Le leonesse di Nanni Moretti, il calcio come riscatto. "Las Leonas" metafora esistenziale

Las Leonas: storie di emigrazione e riscatto sociale

Il calcio metafora della vita di queste donne

Nella via di tutti i giorni devono affrontare, difficili, che in molti schivano puntando a salari migliori, impieghi più onorevoli. Sono le donne, quasi tutte badanti, domestiche o tate, soprattutto provenienti dal Sud America, ma anche marocchine, moldave, capoverdiane, cinesi, italiane, le calciatrici protagoniste di "", il documentario di Chiara Bondì e Isabel Achával, che verrà presentato in esclusiva alloildopo aver esordito sul grande schermo più prestigioso d'Italia, alle Giornate degli Autori nella sezione Notti veneziane della Mostra del Cinema di Venezia. Prodotto dalla Sacker di Nanni Moretti, presente nel film in un cameo, sarà in sala da giovedì 15, mentre il giorno successivo, alle 21.30, il pubblico avrà anche la possibilità diprima della proiezione.Sul campo di calcio Vis Aurelia, che si trova in un quartiere distante dal centro di Roma, dai più noti centri sportivi della Capitale, si svolge però un'importantissima iniziativa internazionale, il, trofeo Las Leonas. Partecipano sei squadre, tutte interamente composte da ragazze e giovani donne straniere, che provengono appunto dal Sud America, da stati dell'asia sud orientale, e italiane, accomunate da un destino che le ha portate nel nostro Paese per lavoro, ad accudire spesso figli e anziani parenti di altri, lasciando i loro familiari lontani. Il film, che dura 80 minuti, racconta le storie di vita, i sogni, le difficoltà di. Ognuna ha un proprio percorso di, una vicenda personale, ma tutte sono legate da una passione comune: quella per il calcio . Leonesse nella vita e sul campo di gioco, ad inseguire quel pallone come inseguono il loro sogno. Le protagoniste vengono riprese nelle case dove lavorano, nella vita familiare e durante il campionato che da il nome alla pellicola, quando il campo diventa, momento di libertà, di divertimento e di"Abbiamo voluto raccontare leaccomunate dalla passione per il calcio. La prima volta che le abbiamo viste giocare ci è sembrato che sul campo di calcio" raccontano le registe Achával e Bondì, che avevano già collaborato insieme alla realizzazione, nel 2013, del cortometraggio "Nel mare dove sono nata io". "Molte di loro sognavano di diventare delle, altre non avevano mai giocato in vita loro, ma per tutte correre dietro una palla significadi ogni giorno - aggiungono -. Il contrasto tra la fatica del lavoro, la solitudine di vivere in un Paese straniero. lontano dai propri familiari e l’adrenalina, la forza che emerge giocando a calcio, ci è sembrato da subito molto forte. Questo è stato il punto di partenza del nostro film". Che punta, spiegano ancora le due, a "valorizzare la forza che ognuna di queste donne tira fuori nella propria vita come accade anche, in un certo senso, correndo dietro la palla. Ecco che il campo di calcio si trasforma in una". *** Il docu-film "Las Leonas" sarà proiettato allo Spazio Alfieri, Firenze, da giovedì 15 settembre, ore 16.30 e 20.00. Venerdì 16 settembre, alle 21.30, le registe Isabel Achával e Chiara Bondì incontreranno il pubblico prima della proiezione. Info tel.055 53 20 840 - www.spazioalfieri.it - biglietti: intero € 8,00 - ridotto € 6,00