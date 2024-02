Lee Jung-Jae: "Squid Game è una serie dedicata agli adulti, non è adatta per i bambini"

Risvolti negativi? "Non è una serie adatta ai minori"

Il messaggio contro la violenza

Squid Game fenomeno sociale

Può un attore protagonista, diventato icona mondiale grazie alla serie che ha riscosso il più grande successo di tutti i tempi sul piccolo schermo, prendersi delle colpe o assumersi delle responsabilità per? Il caso in questione vede, attore sud coreano diventato celeberrimo grazie alla serie tv, distribuita su Netflix e diventata in poco tempo la serie più vista di tutti i tempi sul famoso portale di streaming.Per molto tempo, però, si è parlato anche deidel gioco del calamaro, della violenza che aveva insegnato ai bambini e dei varitra scuole, parchi e giardinetti. L’attore, arrivato a Firenze per l’inaugurazione del prestigioso Korea Film Festival, ha risposto a molte domane durante la conferenza di presentazione, e naturalmente non sono mancati i risvolti sociali e umani di Squid Game. “Questa serie è dedicata solo ad un pubblico maggiorenne – ha spiegato Jung-Jae –. Non so come dei bambini abbiano potuto vederla, sono dispiaciuto che i ragazzi usino la violenza. Penso serva un maggiore controllo e diversificazione tra i programmi che possono vedere gli adulti e quelli che possono essere visti dai minori”.L’attore si è poi addentrato in quello che Squid Game ha rappresentato per lui, e i messaggi che la serie voleva trasmettere. “In Squid Game – ha proseguito – vediamo molti tradimenti e aggressioni, però le persone non vogliono questi comportamenti, perché pensano che. Molti youtuber guardano il telefilm e pensano che non si deve fare così, c'è una morale. Il messaggio di Squid Game, quindi, è corretto, non vuole incitare alla violenza, ma. Quando ho letto la sceneggiatura la prima volta pensavo fosse impossibile riuscire a creare uno show simile, poi ho visto il set e ho capito che stavamo per fare qualcosa di grande, di veramente importante”. Riguardo poi al protagonista Seong Gi-hun (ludopata squattrinato sopravvissuto a stento ai giochi mortali) che interpreta dice: "Per me quel personaggio è molto importante perché in realtà partendo da una fase di debolezza, grazie a un percorso di crescita diventa più forte. Questo mi fa ben sperare chesiano ancora una componente essenziale della nostra società". "Sicuramente grazie a Netflix - ha poi aggiunto - e alle piattaforme web, ci siamo potuti avvicinare al pubblico italiano, anche perché inon sono sempre facili da distribuire. Penso che queste piattaforme possano offrire contenuti rilevanti in tutto il mondo. Inoltre, a causa della pandemia la distribuzione di molti film è stata arrestata, ma spero che ora queste forme d’arte possano arrivare direttamente nelle case del pubblico di tutto il mondo".Squid Game è diventata infatti un vero e proprio: la produzione sudocoreana, un thriller distopico in nove episodi, dal debutto a settembre 2021 è la serie di maggior successo di sempre di Netflix con oltre. Dopo soli 28 giorni dal suo debutto sulla piattaforma ha fatto registrare 111 milioni di visualizzazioni, battendo il record storico degli 82 milioni di. Confermata per la seconda stagione, che dovrebbe essere pronta per il 2024, nei giorni scorsi il regista e direttore di produzioneha annunciato che nello show "e in tutti gli altri progetti a cui sto lavorando, sarà impossibile non affrontare temi come la polarizzazione politica, le divisioni culturali e sociali, l'emergenza climatica, le crisi del mondo di oggi. Sono argomenti sui quali continuo la mia osservazione e la mia critica". Lo stesso frontman Lee Jung-jae, interpellato a Firenze dai giornalisti, non ha detto molto, se non che ci sarà - com'era già noto - e che il regista sta già lavorando alla nuova sceneggiatura e che ha "delle idee ben chiare".