Lol 3 si fa in due. Si è conclusa la terza edizione di Lol Italia, il programma di Prime Video che mette in palio centomila euro per il vincitore da donare in beneficenza. Lo show – dove l’obiettivo è non ridere ma far ridere gli altri – ha visto un cast composto da alcuni tra i più importanti comici italiani e dalle nuove leve della comicità: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Al timone c’era Fedez nel ruolo di conduttore, affiancato da Frank Matano. Guest star è stato il vincitore di Lol 2, Maccio Capatonda. L’anno passato, Capatonda donò il premio al Wwf. Quest’anno a chi è andato il premio? I centomila euro da devolvere in beneficenza sono stati divisi equamente dai due vincitori: Luca Bizzarri e Fabio Balsamo.

Nel finale dell’ultima puntata, i due, stanchi ma decisi a non perdere, si sono messi l’uno di fronte all’altro fissandosi, senza batter ciglio. All’improvviso Bizzarri ha proposto una soluzione inaspettata: “Senti, ma perché non facciamo una cosa? La mia paura è che stiamo qua fino alle quattro del mattino. Io non posso più fare niente per farti ridere e tu non puoi più fare niente per farmi ridere. Visto che abbiamo fatto questo giro insieme, perché non facciamo a metà? Io ho un’associazione a cui tengo molto e credo tu anche. Non le daremo 100, le daremo 50, ma credo che saranno contenti lo stesso”. Balsamo ha accettato la proposta definendola “una cosa stupenda”. Così i due ‘superstiti’ si sono guardati e hanno cominciato a ridere.

Ai vincitori, quindi, sono andati 50mila euro a testa. Luca Bizzarri ha deciso di donare la somma all’associazione Abeo che, come ha spiegato: “lavora con i pediatri e con il Gaslini e aiuta le famiglie dei bambini con problemi molto gravi”. Fabio Balsamo, invece, ha donato la sua metà all’As.It.O.I., Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta, che è “una malattia rara delle ossa su cui c’è ancora tanto studio da fare e c’è bisogno di tanto supporto per chi ce l’ha” ha sottolineato Balsamo.

L’Associazione Abeo

Abeo è l’acronimo di Associazione Ligure del Bambino Emopatico e Oncologico. E’ un’associazione di volontariato senza scopo di lucro nata nel 1982 da un gruppo di genitori di bambini e adolescenti in cura presso il reparto di onco-ematologia dell‘Istituto Gaslini di Genova, affetti da tumori del sangue e leucemie. L’associazione è nata per sostenere le famiglie che arrivano da fuori Genova, creando strutture per ospitarle al di fuori dell’ospedale in modo da migliorare la qualità di vita del bambino e del nucleo famigliare. E così, grazie alle donazioni, è nata la Casa dei Capitani Coraggiosi, una struttura a pochi passi dal Gaslini che dispone di 15 mini appartamenti dove possono alloggiare le famiglie per tutto il periodo di cura del bambino.

L’Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta

As.It.O.I. Onlus è nata a Padova nel 1984, fondata da una mamma, Marcella Zingales, determinata a trovare specialisti in grado di dare risposte e assistenza a sua figlia Fabrizia affetta da Osteogenesi Imperfetta. Nei primi anni ’90, As.It.O.I. è stata una delle associazioni fondatrici di OIFE, la Federazione Europea che, ancora oggi, rappresenta tutti i pazienti e la comunità scientifica che a loro si dedica in tutta Europa, promuovendo scambi e confronti a livello europeo e mondiale.



Fin dalla sua fondazione, la missione di As.It.O.I. è apparsa duplice: riunire e far incontrare famiglie e persone interessate a vario titolo dai problemi legati a questa malattia e, soprattutto, sensibilizzare i medici, gli specialisti, e, in generale, la ricerca scientifica intorno all’osteogenesi imperfetta, incoraggiando le attività di ricerca, la sperimentazione di nuove terapie e il progresso medico. Oggi all’impegno dell’Associazione nel sostegno della ricerca medica si unisce anche la consapevolezza che è necessario offrire risposte circa problematiche non direttamente connesse alla malattia, dall’integrazione scolastica al superamento delle barriere architettoniche, dal riconoscimento dell’invalidità civile ai problemi di integrazione lavorativa.