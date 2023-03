Negli Stati Uniti la marea di proposte di legge anti-trans e anti-drag cresce sempre più, allargandosi in tutto il Paese come un mare in tempesta. Ma a lanciare un simbolico salvagente alla comunità queer arriva l’icona mondiale della musica pop, Madonna, che ha deciso di fare una piccola ma fondamentale modifica al programma del suo prossimo “Celebration Tour”. Lunedì 27 marzo, infatti, la cantante di “Vogue” ha annunciato che aggiungerà una tappa a Nashville, nel Tennessee (tristemente nota per la sparatoria in una scuola lo stesso giorno, che ha provocato 7 vittime di cui 3 bambini), e altre sette in varie città statunitensi, dove porterà il suo tour mondiale che partirà a luglio da Vancouver.

In una sua dichiarazione, la cantante ha affermato che “l’oppressione delle persone Lgbtq+ non è solo inaccettabile e disumana” ma sta rendendo “l’America un luogo pericoloso per i nostri cittadini più vulnerabili, soprattutto per le donne trans di colore“. All’inizio di questo mese in Tennessee sono state approvate due delle più ampie e restrittive leggi in materia di persone transgender e di drag del Paese. Il 2 marzo, il governatore repubblicano Bill Lee ha firmato una legge che limita gli spettacoli di drag queen, rendendo il suo Stato il primo a farlo quest’anno. La norma mira a vietare gli “spettacoli di cabaret per adulti” all’interno dei locali pubblici, in modo che non siano visibili ai bambini. Lo stesso giorno, Lee ha firmato il disegno di legge senatoriale 0001, che proibisce l’assistenza di genere per i minori trans, aggiungendo il Tennessee all’elenco degli Stati a guida repubblicana che hanno approvato questo tipo di misure. Madonna ha definito “infondate e patetiche” queste “cosiddette leggi per proteggere” i bambini.

La pop star di “Vogue” ha concluso la nota dicendo: “ci vedremo dal palco di Nashville dove celebreremo la bellezza della comunità Queer!”. Il Celebration tour, presentato come un greatest hits tour, sarà caratterizzato da una “esperienza unica” di Bob the Drag Queen, vincitore dell’ottava stagione di “RuPaul’s Drag Race“, in tutte le date. “Celebration” farà tappa alla Bridgestone Arena di Nashville il 22 dicembre e i concerti proseguiranno poi fino alla fine di gennaio 2024. Le informazioni complete sul tour e sui biglietti per il tour sono disponibili su madonna.com.