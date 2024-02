Maneskin, tour sospeso per la guerra in Ucraina: "Solidarietà a tutti coloro che stanno soffrendo"

Damiano e l'appello per aiutare i bambini ucraini

Ogni guerra è una guerra contro i bambini, attacchi alle #scuole in #Ucraina mettono in pericolo la vita di 7,5 milioni di bambini. Sarebbero decine quelli morti nei combattimenti, anche durante bombardamenti di strutture educative. Non possiamo accettarlo! #stopothewaronchildren — Save the Children IT (@SaveChildrenIT) February 28, 2022

Maneskin, il primo rinvio del tour a causa Covid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Anche isi schierano al fianco dell'. Il gruppo romano, con una storia su, ha annunciato di non poter condividere con i propri fan. Dopo l'annuncio del rinvio dei live a causa della pandemia da Covid-19 , adesso la band si ferma a causa dellaI Maneskin hanno così scritto su Instagram: "Nonostante la nostra volontà di comunicarvi gli aggiornamenti riguardo al tour italiano e europeo entro il 1° marzo, non siamo in grado di definire e di condividerein questo momento di tensione per l'Europa e per il mondo intero". "Siamo più vicini che mai - scrive la band romana - ai nostri fan, ai nostri partner e a tutte le persone afflitte dalla guerra in questo preciso momento. La nostra solidarietà va a tutti coloro che stanno soffrendo a causa dele speriamo che la violenza in atto possa vedere una fine". I Maneskin fanno quindi sapere che gliarriveranno il prima possibile: "Insieme a questa speranza - scrive il gruppo - abbiamo anche quella di potervi dare aggiornamenti il prima possibile, in tempi di pace. Vi ringraziamo per la grande pazienza e per la comprensione, come sempre. Vi siamo più vicini che mai - concludono i Maneskin - e abbiamoper il futuro".Su una storia di Instagram,, il cantante dei Maneskin, ha condiviso ladiper aiutare i bambini ucraini che stanno fuggendo dal loro Paese in guerra. Secondo Save The Children e altre organizzazioni umanitarie sono 7,5 milioni i minori , la cui vita è seriamente a rischio a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. "Ogni guerra è una guerra contro i bambini - scrive su Twitter Save the Children -. Attacchi alle scuole in Ucraina mettono in pericolo la vita di 7,5 milioni di bambini. Sarebbero decine quellinei combattimenti, anche durante. Non possiamo accettarlo!".La guerra in Ucraina dunque costringe i Maneskin a rimandare ulteriormente. Ma non è la prima volta che il gruppo romano rinvia i live. A fine gennaio la band aveva annunciato "con profondo rammarico" il. Ed erano previsti aggiornamenti, appunto, il primo marzo. Ma alla fine anche ora si dovrà aspettare. A gennaio i Maneskin avevano scritto: "Ciao a tutti, siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che dobbiamo rimandare l'intero tour a causa della situazione Covid. Siamo estremamente dispiaciuti. Abbiamo lavorato a lungo per questo tour e tutto era pronto per partire, ma sfortunatamente negli ultimi giorni abbiamo avuto brutte notizie in merito alle regole delle capienze nei locali".