Milf alla riscossa. Sul piccolo schermo sono sempre di più i programmi con protagoniste avvenenti signore tra i 40 e 60 anni in cerca dell’anima gemella. Maria De Filippi lo sa bene perché ha fatto scuola con il suo “Trono Over” di “Uomini e donne”, il più popolare dei dating show.

Più recentemente ci ha provato Caterina Balivo a fare da Cupido con “Chi vuole sposare mamma”, il dating show romantico e divertente dedicato alle mamme single tra i 40 ed i 60 anni. Il programma, andato in onda nell’estate 2022 (e poi tornato in autunno con una seconda edizione allargando anche ai padri) vedeva per ogni donna sei pretendenti pronti a farsi conoscere e conquistare il cuore delle donne. Le mamme, animate dalla voglia di mettersi in gioco e avere una seconda chance in amore, alla fine, dovevano scegliere uno dei papabili fidanzati con il supporto dei figli.

Ora, invece, dall’America arriva un dating rivoluzionario che vede ancora protagoniste le mamme (ma anche i figli). Si chiama “House of Milf” il format statunitense (dove va in onda con il titolo “Milf Manor“) ed è disponibile in streaming sulla piattaforma Discovery+ dal 28 febbraio (mentre poi a giugno sarà in chiaro su Real Time).

Di cosa parla “House of Milf”? In pratica otto bellissime e palestrate mamme single, di età compresa tra i 40 e 60 anni, vengono catapultate in una villa in Messico con ogni tipo di comfort. Tra le protagoniste di “House of Milf” ci sono Kelle, mamma sprint di sei figli, Pola, la messicana proprietaria di uno studio di fitness e Shannan, inarrestabile event planner. E, ancora Charlene, appassionata di mare e sole che vive a Los Angeles, April Jane, l’istruttrice di fitness e cantante di Los Angeles, mentre April è un’organizzatrice di eventi di Detroit. Soyoug è un’infermiera sudcoreana che in amore ama dominare e, infine c’è l’agente immobiliare di origini peruviane di nome Stefany.

Le concorrenti non sono alle prime armi in fatto di cuore e vantano una lunga esperienza in campo di sentimenti, tra matrimoni pregressi, relazioni pluriennali e figli. In fatto di gusti le otto milf sono accomunate dalla stessa passione: uomini molto più giovani. E, così, il programma mette a loro disposizione otto aitanti giovani. Ma qui viene il bello. O meglio la sorpresa: gli otto giovani sono i figli delle milf. E, in pratica le mamme si ritroveranno a flirtare con i figli delle altre concorrenti e i vedranno i figli chiacchierare (e non solo) con donne adulte. Il colpo di scena edipico del programma emerge fin dal primo episodio che in America è andato in onda lo scorso gennaio creando un gran polverone social. Lo show infatti è stato etichettato come “il peggiore di sempre”, “la cosa più triste vista in tv”. Ma al di là dei commenti social, dietro il programma si cela una una tradizione americana (e non solo) ben radicata: il mancato distacco madre-figlio. Secondo i dati del censimento del 2022, il 19% degli uomini tra i 25 e i 34 anni vive ancora con i genitori.

Milf: che cosa significa

Ma cosa significa esattamente la parola tanto usata milf? Tutto nasce dalla commedia “American Pie” che ha sdoganato il termine. In quel film il personaggio che incarna lo spirito della milf è la “mamma di Stiffler”, interpretata da Jennifer Coolidge (recentemente nella seconda stagione della serie “The White Lotus”). Milf è l’acronimo di “Mother I’d Like to F**k”, che in italiano si può tradurre con “mamma che mi farei”. Con milf, quindi, si intende una donna matura considerata ancora sessualmente desiderabile.