Mr. Big addio anche nel sequel di Sex and the City. Cancellato il cameo finale dell'attore Chris Noth

Anche, il sequel del popolarissimo show anni '90 Sex and the City,. O meglio il personaggio di Mr. Big, eterno fidanzato e poi marito della protagonista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) interpretato dall'attore accusato di molestie sessuali. Nel gran finale della serie, il 3 febbraio prossimo,, ma la sua presenza è stata giudicataalla luce dei racconti di due donne all'Hollywood Reporter che, indipendentemente l'una dall'altra, lo hanno messo sul banco degli imputati per aver commesso nei loro confrontiad anni di distanza.La gravissima accusa, arrivata a pochi giorni dalla messa in onda dell’atteso ritorno delle ragazze più scatenate e glamour di New York, aveva subito fatto scattare l'allarme sul set, tanto che Sarah Jessica Parker e le co-star Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte) (Samantha - Kim Cattrall - è stata spedita a Londra dopo dissapori con Carrie) hanno subito preso le distanze dall'uomo, schierandosi dalla parte delle vittime : "Sappiamo come sia difficile farsi avanti e". Nella sceneggiatura di And Just Like That, creata dal produttore esecutivo Michael Patrick King, in onda negli Usa su Hbo Max e in Italia su Sky, tre delle quattro protagoniste di Sex and the City (e relativi partner) si ritrovano ad affrontare amicizie, amori e acciacchi non più giovanissime, come nell'originale, ma ormai mature e adulti, dopo aver superato la fatidica soglia dei 50 anni. Carrie addirittura rimane vedova: Mr. Big, infatti, vienedopo un intenso allenamento su una bicicletta da spinning Peloton, già alla fine della prima puntata, mentre nella seconda viene celebrato il suo funerale. Un addio -certo meno tragico ma altrettanto grave- anche nella realtà, visto che Nothin una breve fantasia di Carrie.I due, secondo il copione, si sarebbero trovati ancora una volta riuniti sul Pont des Art di Parigi, un luogo importante nella storia della coppia dove la sex columnist si reca a spargere nella Senna le ceneri dell'amato. Una scena romantica che era stato girata mesi fa, secondo fonti di Variety. Ma dopo le accuse di violenza sessuale il mini-spezzone è stato giudicato dalla produzione "un passaggio non sufficientemente significativo per giustificare di salvarlo" dalle. Dopo le accuse delle prime due donne, che lo scorso dicembre avevano chiesto l'anonimato,hanno poi raccontato ai media le aggressioni che avrebbero subito da Noth. L'attore, sempre dichiaratosi "innocente", ha replicato alle prime due: a suo dire, se sesso c'era stato, era però consensuale. Ma la gravità delle denunce, a dispetto delle smentite, ha fatto di lui una , tanto che prima della Hbo anche la Cbs lo ha cancellato dai prossimi episodi della serie The Equalizer.