“Non dubitare di te”: il bando per i futuri professionisti dell'industria creativa

La borsa di studio "Non dubitare di te"

CoCo: "Voglio motivare le persone che mi ascoltano"

Incentivareall’interno dell’e permettere ai giovani artisti di far valere il proprio talento negli ambiti di loro interesse. Questo lo scopo dell’iniziativa "", nata dalla collaborazione tra. Nello specifico si tratta di un bando per ottenere una borsa di studio che coprirà le spese dell’intero corso di “Urban Music Production”, cui è possibile partecipare fino al 14 gennaio 2024 ( bando ).L’iniziativa si rivolge a tutte le persone iscritte o intenzionate ad iscriversi al corso di” in partenza a febbraio 2024, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che abbiano voglia di imparare e mettersi in gioco per intraprendere una carriera nel mondo creativo."Non c'è troppo da raccontare – spiega CoCo -, molte volte mi sono chiesto cosa poter fare per restituire l'amore ed il supporto che mi viene dato ad ogni mia canzone, ad ogni mio album. Insieme a Warner Music Italy e a SAE ho pensato di regalare una borsa di studio per il corso di 'Urban Music Production' e dare una possibilità a qualcuno di noi. Ricordiamocelo sempre: Non dubitare mai di te”.Da sempre promotore die, allo stesso tempo,per la sua generazione e non solo, il noto rapper e cantautore suggerisce agli studenti di cercare in se stessi e negli altri la forza per affrontare le avversità e per seguire i propri sogni come obiettivo che qualsiasi ragazzo dovrebbe avere la possibilità di perseguire. Proprio di questo parla il suo ultimo singolo “”, un testamento alla capacità di non farsi abbattere dagli ostacoli, con lo scopo di spronare se stesso e soprattutto il suo pubblico a credere sempre nel proprio potenziale."In studio, in maniera molto spontanea, chiacchierando con il mio team, ragionando e confrontandoci su quale volesse essere la mia esigenza principale, il mio bisogno comunicativo in assoluto, e il messaggio che più di tutti volessi lanciare attraverso il mio nuovo disco. Ragionandoci, forse, ad oggi la mia motivazione principale, quella che più mi spinge a voler fare musica e ad esprimermi è proprio quella di avere la possibilità di motivare le persone che mi ascoltano, attraverso le mie storie, attraverso le mie difficoltà e i miei traguardi. Motivazione che, probabilmente, a volte a me è mancata in passato, ma che ho trovato in grandissima parte proprio attraverso il rapporto musicale che negli anni ho consolidato con il mio pubblico, a cui so di dovere tanto".“Riuscire a sapere che con questa iniziativa posso dare la possibilità a qualcuno che, come me in passato, si sente sfiduciato o che per altri motivi non riesce a lasciarsi andare per inseguire il proprio sogno, mi rende felice e orgoglioso.In più ci tengo particolarmente perché - ahimè - purtroppo, forse tardi, ho imparato l’importanza dello studio e dell’approfondimento e, soprattutto oggi dove tutto sembra a prima vista 'raggiungibile', penso che sia molto importante riuscire a sensibilizzare i ragazzi, in particolar modo i più giovani, a studiare e a conoscere approfonditamente ciò che amano fare. La musica non ha limiti ma per capirlo e sentirsi davvero liberi di esprimersi bisogna andarci a fondo". SAE Institute , per chi non lo sapesse, è une prepara le prossime generazioni di professionisti in diversi settori dell’industria culturale e creativa. La sede di Milano, unica in Italia, è parte di una rete globale di oltre 50 campus in 26 Paesi. Il vincitore della borsa di studio finanziata da CoCo sarà annunciato nel mese di febbraio. Alla domanda bisognerà allegare una traccia strumentale - di minimo 2 minuti e massimo 5 minuti - e una lettera motivazionale. In bocca al lupo a tutti i futuri creativi del mondo musicale…