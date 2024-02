"Odio il Natale": la serie Netflix che fa riflettere su "Qual è il nostro posto nel mondo?"

Un’infermiera che non riesce a trovare l’amore, un equilibrio sentimentale. Una cameriera che, a trent’anni, è ancora vergine. Un uomo confinato sulla sedia a rotelle dopo un incidente, ma pieno di voglia di vivere, e di cercare il meglio per sé e per gli altri: ha fatto della disabilità il suo punto di forza . E tanti altri personaggi, in una sorta di "" all’italiana – e non a caso, "Love Actually" è il film preferito della protagonista. Si chiama "". È una. E uno potrebbe pensare: ecco un altro dei millemila prodotti natalizi, con romanticherie e comicità, e magari anche con i soliti protagonisti. E invece è qualcosa di diverso.

La serie – sei puntate di 30 minuti, tutte disponibili sulla piattaforma di streaming – è l’adattamento italiano della serie norvegese "Natale con uno sconosciuto" di Per-Olav Sørensen ("Hjem til jul", 2019-20, 2 stagioni su Netflix). Protagonisti della versione italiana sono Pilar Fogliati, Beatrice Arnera, Fiorenza Pieri, Marco Rossetti, Nicolas Maupas. La società di produzione è la Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei, la stessa casa di produzione che ha realizzato "Don Matteo". Una delle case di produzione più prolifiche, nel campo della serialità italiana – e non per caso, anche qui, Luca e Matilde sono figli di Ettore Bernabei, mitico direttore della Rai "in bianco e nero" dei grandi sceneggiati tv. Ma qui, dopo anni di sacerdoti, suore e medici tutti d’un pezzo, anche la Lux Vide cerca di esplorare territori nuovi. Niente di particolarmente scandaloso: ma ci sono alcune, e anche un bacio lesbo . La vicenda principale è quella di Gianna – Pilar Fogliati – una trentenne che pensa che il Natale le chieda, ogni anno con più insistenza, di fare un. Ha un lavoro che le piace, tre amiche preziose su cui contare. Ma a Natale sembra che siano tutti felici, tutti in coppia. Lei invece è single . Così, decide di. Saranno 24 giorni di appuntamenti al buio, incontri disastrosi e notti di pianti per trovarlo… Alla fine, forse, la scoperta più importante è che non è necessario trovare un partner: è necessario trovare se stessi, accettarsi."Abbiamo deciso di fare una serie inclusiva che parlasse di tutti", dice la sceneggiatrice, Elena Bucaccio – coadiuvata, nella scrittura, da altre due donne: Viola Rispoli e Silvia Leuzzi. "Ilè come una lente di ingrandimento che ti mette di fronte a te stesso. Questa serie racconta il conflitto interiore tra come siamo e come ci vedono gli altri", spiega la head writer. "A Natale otto miliardi di persone si chiedono: ‘chi sono? Cosa sto facendo?'", dice Pilar Fogliati, la protagonista. "Il messaggio della serie è:Ma la risposta è che ognuno è quello che è, e troverà la strada con i suoi tempi e i suoi modi". Gianna, nella serie, guarda verso lo spettatore. Si confida a chi guarda, come se fosse un’amica. Confessa le sue paure, i suoi pensieri, i suoi errori, le sue esitazioni. Ed è questa, forse, la particolarità più interessante della serie. La chiamano "rottura della quarta parete", quelli bravi. Marco Rossetti interpreta Carlo, uno dei corteggiatori di Gianna. In seguito a un incidente, si trova sulla sedia a rotelle . Ma reagisce cercando di trovare il meglio, dalla vita, per sé e per gli altri. "Carlo ha fatto della sua disabilità un punto di forza", racconta il suo interprete.La serie è stata girata a, location non troppo sfruttata dal cinema – nel 2011 l’ottimo "Io sono Li" di Andrea Segre, poi la fiction "We Are Who We Are" di Luca Guadagnino , con Chloe Sevigny. Nella serie originale, si era girato a Røros, piccola località della Norvegia della contea di Trøndelag, ovvero il set della serie "Pippi Calzelunghe". Nella serie italiana si è sfruttata questa "piccola", meno turistica, ugualmente attraversata da canali e dominata da una struggente malinconia. Fra il Ponte Vigo e Palazzo Ravagnan, fra Fondamenta Canal Vena e vecchie caffetterie, si svolgono le passeggiate in bici di Gianna, i suoi incontri con le amiche, le scene più iconiche della serie. I registi della serie sono Davide Mardegan e Clemente De Muro, alla loro prima esperienza in una serie tv, dopo molte esperienze nella pubblicità. E naturalmente, si aspettano i risultati di ascolti –– ma non è per niente improbabile che, come nell’originale scandinavo, venga dato l’ok per una seconda stagione.