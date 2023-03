Share on Twitter

Pochi giorni fa, a Firenze, Santo Versace ha presentato il suo libro “Fratelli. Una famiglia italiana“, edito da Rizzoli. Un libro nel quale rivela la storia di una delle famiglie più importanti nella storia della moda italiana. Lo ha fatto insieme a Carlo Conti e a Leonardo Ferragamo, raccontandosi con entusiasmo, semplicità, onestà. Santo Versace, fratello maggiore di Gianni – genio della moda, ucciso da un folle a Miami un giorno di luglio del 1997 – dice: “Ho scritto questo libro anche per liberarmi di quelle cicatrici. Ci ho messo venticinque anni per riuscire a raccontare quel dolore”.

Oggi, Santo Versace è presidente della Minerva Pictures, una casa di produzione cinematografica fra le più prestigiose d’Italia. E in questa veste, ha fatto partire due progetti. Due serie che racconteranno personaggi importanti per la storia di Firenze, e per la storia della cultura e del pensiero del Novecento: Oriana Fallaci e Margherita Hack.

Santo Versace, come si chiamerà la serie su Oriana Fallaci?

“Si chiamerà ‘Miss Fallaci’. Sarà il primo original italiano per Paramount+. Racconterà un periodo poco conosciuto della vita di Oriana Fallaci, la giornalista italiana più conosciuta nel mondo, e anche la scrittrice più tradotta. La serie racconterà la sua giovinezza, la forza di una donna che si è saputa imporre da sola, professionalmente, e che a meno di trent’anni raccontava già il sogno americano, intervistando i grandi attori e registi di Hollywood e i grandi autori italiani”.

La protagonista è Miriam Leone?

“Sì, è un’attrice fantastica, con un grande talento che non scopro certo io. La serie sarà basata su episodi realmente accaduti, raccontati dalla stessa Oriana Fallaci nel suo libro ‘I sette peccati di Hollywood’. E la serie vedrà anche la collaborazione di Edoardo Perazzi, nipote ed erede di Oriana Fallaci”.

Un’altra fiorentina è al centro di una serie prodotta da lei. Margherita Hack…

“Sì: abbiamo girato a Firenze, nel centenario della nascita di Margherita Hack. Abbiamo girato al Museo Galileo e abbiamo ospitato le testimonianze di astrofisici come Stefano Sandrelli e di scrittrici come Gabriella Greison. Abbiamo ricostruito la vita di un’altra donna libera, forte, ironica, sincera fino alla provocazione, sportiva appassionata e sempre originale nel suo pensiero. Il documentario si chiama ‘La voce delle stelle’ ed è firmato da Federico Taddia, giornalista scientifico, Laura Allievi e Samuele Rossi. Ma protagonista è la stessa Margherita Hack, la cui viva voce lega gli episodi del racconto, grazie alle registrazioni audio originali sinora inedite conservate da Federico Taddia”.

Due donne, due fiorentine. Due personalità indipendenti.

“Due donne fortissime, che hanno raccontato al mondo la dignità e la creatività femminile, e hanno promosso nel mondo la cultura italiana”.