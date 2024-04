Pastore: “Storie di ordinaria vita gay, raccontate con leggerezza, ironia e una certa dose di profondità”

Quanto si conosce veramente della persona che ci sta accanto? Quali zone d’ombra si celano in un rapporto di coppia? È questo il tema dell’opera di Giancarlo Pastore, “Io non so chi sei”, che Angelo Savelli torna a dirigere al Teatro di Rifredi, dal 5 al 13 aprile, in una sorta di scanzonato spettacolo musicale che vede per protagonisti due attori/cantanti. Maschi, per la precisione, vista la specificità dei tre racconti di Pastore messi in scena sul palco: le sue tre coppie sono composte da soli uomini.

Io non ti conosco, io non so chi sei: chi è Giancarlo Pastore?

“La domanda è di quelle difficili, e qualsiasi risposta suona sbagliata o incompleta. La prima cosa che mi viene in mente è che Giancarlo Pastore è un uomo che dalla vita ha avuto molto più di ciò che si aspettava e che di conseguenza cerca di vivere con gratitudine e consapevolezza. È anche un tipo dall’apparenza tranquilla, che sembra magari equilibrato, sicuro di sé – cosa anche vera – ma che ha dentro un intero condominio di voci a cui badare, e come succede nelle assemblee, a volte non tutte sono simpatiche o gradevoli”.

Riccio in "Io non so chi sei" (ph. Filippo Manzini)

Il romanzo racconta nove storie d'amore omosessuale: come nasce il libro? A cosa si è ispirato?

“La prima edizione del libro è uscita nel 2009, i racconti sono stati scritti negli anni immediatamente precedenti. Trattandosi di racconti, ognuno di essi trae ispirazione da immagini e situazioni diverse. Quel che ricordo con precisione è la volontà di rompere gli stereotipi, o almeno cercare di farlo, e di affrontare l’argomento omofobia, anche l’omofobia interiorizzata, proponendo personaggi non unidimensionali – l’appiattimento è uno dei problemi degli stereotipi – e per quanto possibile complessi e contraddittori come ogni essere umano. Era un momento in cui si parlava parecchio di questi argomenti, cioè di omofobia, mi sembrava ci fosse più voglia in generale di intervenire, di cambiare le cose, e in cui purtroppo molto spesso si leggeva di episodi di discriminazione, di violenza, a volte con esiti anche tragici. Uno dei racconti trae ispirazione direttamente dal suicidio di un ragazzino bullizzato, avvenuto nella mia città d’origine, Torino, una storia che mi aveva colpito parecchio; un altro invece si rifà alle teorie riparative di Nicolosi, un tipo che pensava che gli omosessuali dovessero essere ‘riparati’ e proponeva corsi per farli rientrare nella ‘normalità’. A quasi quindici anni di distanza temo che troverei nella cronaca altrettanti spunti, se non di più”.

Ha un aggettivo (o poche parole) per descrivere le tre storie portate in scena?

“Direi leggerezza e ironia, unite a una certa dose di profondità”.

Giancarlo Pastore

In tutti i casi si tratta di storie di ordinaria vita gay: nel nostro Paese (anche rispetto ad altre realtà che conosce), a suo avviso, come è la situazione per le coppie omosessuali?

“È vero, al di là degli aspetti legati alla dimensione più sociale, i racconti scavano in esistenze ordinarie, nella quotidianità dei rapporti d’amore, d’amicizia, di dinamiche famigliari. Ho lasciato l’Italia nel 2010, dopo un breve periodo negli Usa ora vivo in Belgio, a Bruxelles, dove undici anni fa ho potuto sposare l’uomo con cui già allora vivevo da più di dieci anni. Si è trattato di un vero e proprio matrimonio, non di un’unione civile di rango inferiore. Ho sempre sostenuto che le unioni civili siano delle forme di omofobia istituzionalizzata.

L’Italia è rimasta l’unico Paese europeo, insieme a quelli dell’ex blocco comunista, a non avere il matrimonio egualitario. Non si tratta di insistere su questa istituzione, però mi sembra un sintomo importante. La discriminazione generalizzata, soprattutto quando viene dall’alto, ha degli effetti a valanga sulla vita dei singoli, e a farne le spese sono come sempre i più deboli. Penso in modo particolare a ragazze e ragazzi giovanissimi rifiutati dalla proprie famiglie, e che là dove dovrebbero trovare amore, accettazione e incoraggiamento trovano invece il riflesso di una società ostile, se non carica di odio.

Cosa c'è ancora da fare? Quanto gli stereotipi incidono nella vita quotidiana?

“Gli stereotipi sono scorciatoie del pensiero, evitano lo sforzo di riflettere, mettono la gente in una posizione di comodo, per questo sono così difficili da scalfire. Assicurare a una minoranza gli stessi diritti di tutti, o proteggerla con strumenti adeguati dagli attacchi motivati dall’odio, arricchisce la comunità intera e non toglie niente a nessuno. Mi sembra manchi questa consapevolezza. Ci sono in Italia associazioni del mondo Lgbtq+ che portano avanti un grande lavoro sul territorio, su base volontaria, insieme a pochissimi politici o giornalisti del mondo queer. Manca il resto della società, mancano gli alleati. È come quando in un campo di calcio un giocatore di colore esce per protesta dopo aver subito l’insulto di cori razzisti. A me sembra un’enorme sconfitta. Fino a quando non sarà la squadra intera a interrompere il gioco e a rendersi conto che c’è davvero qualcosa che non va, non si ottiene nulla, non si va da nessuna parte”.

Riccio, Pecci, Picchi in "Io non so chi sei" (ph. Filippo Manzini)

Il titolo nasce dall’incipit di una celebre canzone di Mina: è tra le sue cantanti preferite? Perché?

“Dire qualcosa di nuovo o di originale su Mina e il suo talento immenso mi sembra impossibile. È sicuramente una delle mie cantanti preferite, sono cresciuto con la sua musica, a casa mia quand’ero piccolo si ascoltavano Mina e Battisti, ricordo ancora le musicassette. Ciò che mi sembra sempre più interessante è la sua scelta drastica, e portata avanti con assoluta coerenza, di non apparire, soprattutto considerando il numero impressionante di signori nessuno che sgomitano per dire la propria sui social, fosse anche solo per una manciata di secondi. Questa magnifica signora di ottant’anni, di cui nessuno sa più nulla e che nessuno ha più visto dalla fine degli anni Settanta, balza al primo posto di tutte le classifiche il giorno stesso in cui esce con un LP. Non voglio fare la figura del trombone che se la prende con gli influencer, perché non è così, ma direi che il confronto parla da sé”.

⁠Progetti futuri? Sta lavorando a un nuovo libro?

“Ci terrei intanto a dire che nel 2020, è uscito il mio terzo romanzo, per Marsilio: Un giorno uno di noi. Ho da poco consegnato un nuovo libro, che dovrebbe uscire nei primi mesi dell’anno prossimo, sempre per Marsilio, un romanzo a cui tengo molto e al quale ho lavorato come mai prima. Una delle figure centrali del libro sarà un altro idolo musicale, si scoprirà poi quale. La musica, la danza, il modo in cui l’arte plasma le nostre esistenze saranno tra gli argomenti centrali del libro. Oltre all’amore, ovviamente”.