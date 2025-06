“La musica deve sporcarsi le mani”: Pippo Pollina e il senso dell’arte in questi tempi di guerra

“Fin dall'inizio ho avvertito una forte empatia con il concetto che questi popoli del Nord Europa hanno dell'arte. Per loro l'arte è cultura, l'arte è profondità, l'arte è riflessione, non è soltanto intrattenimento. Per questi motivi mi è stato subito chiaro che quelle culture mi erano congeniali e che per me sarebbe stato molto più facile, o comunque più agevole e più opportuno, intraprendere un percorso di tipo artistico professionale al di là delle Alpi piuttosto che in Italia”.

Detto fatto, per il cantautore palermitano Pippo Pollina, che da trent'anni vive a Zurigo, dove è un artista di culto, di grande successo. Pippo, che oltre a fare lo storyteller suona la chitarra classica e il pianoforte, con 25 album e tantissimi concerti fra Germania, Austria, Francia, Svizzera, Italia, Olanda, Svezia, Belgio, Egitto e Stati Uniti, si è conquistato un seguito invidiabile e si è potuto togliere molte soddisfazioni. Una di queste è il nuovo tour internazionale in cui, con i 70 elementi dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Svizzera, Roberto Petroli al clarinetto, Fabrizio Giambanco alla batteria e Mario Rivera al contrabbasso, festeggia i suoi primi 40 anni di cantautorato.

Pippo Pollina con l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Svizzera

“In Italia le cose stavano andando in modo opposto, verso una direzione contraria rispetto alla mia, già dalla metà degli anni ‘80 – spiega Pollina –. A me interessava accentuare l'idea che la musica e l'arte potessero essere un’espressione culturale del nostro passaggio in terra. Seguendo questo credo ho trovato il modo di operare nel circuito teatrale svizzero e ho avuto le prime opportunità, il primo contratto discografico. Facendo un lavoro comunque paziente e, credo, di grande rigore, sono riuscito col tempo a costruirmi un buon pubblico, che è anche molto fedele, un pubblico che non si dimentica di te cinque minuti dopo. Anche questo è molto importante e fa pensare”.

I suoi inizi erano all’interno del gruppo folk ambient degli Agricantus. Come mai ha deciso a un certo punto di interrompere quell'esperienza?

“Perché mi stava stretta e perché fin dall'inizio avvertivo che il mondo delle tradizioni popolari e poi quello della musica etnica non riuscivano a coprire del tutto quelle che erano le mie esigenze conoscitive, anche le mie curiosità: avevo desiderio di confrontarmi con l'Europa delle culture e quindi scrivere anche di mio pugno dei testi, per esempio in italiano. Avevo l'esigenza di allontanarmi non solo dalla lingua siciliana come espressione linguistica, ma di avvicinarmi anche ad altri idiomi. Per questo motivo, a un certo punto, ho ritenuto esaurita l'esperienza con gli Agricantus, che ho portato avanti tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '80. Sono passati tanti anni, però ancora oggi ricordo con grande piacere e riconoscenza quel periodo di apprendistato. È così per tutti noi che facevamo parte di quel progetto, poi ciascuno ha elaborato quell'esperienza a modo suo”.

Come è nata la collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Giovanile della Svizzera?

“Dalla voglia di collaborare con tanti musicisti giovani che fanno un altro tipo di musica. Siamo in tournée per 15 concerti con quest'orchestra, che vede sul podio il direttore d'orchestra svizzero-francese David Bruchez-Lalli. Abbiamo suonato a Vienna, a Berlino, a Zurigo, a Parigi, a Salisburgo, a Fiesole, proponendo le mie canzoni rivisitate in chiave sinfonica. Per questo sono stati fatti degli arrangiamenti orchestrali ad hoc da Massimiliano Matesic e Juan Esteban Cuacci, che sono riusciti a conferire a ciascuna mia composizione quel tocco, quella dimensione, diciamo così, polifonica, che è tipica dell'orchestra sinfonica”.

Terminati i concerti, si concentrerà sul nuovo album?

“Sì, sul mio disco numero 26, che spero di produrre quest'estate. È un album importante, che si intitola Tra Guerra e Pace. È un disco a tema e, ovviamente, considera tutto quello che sta accadendo nel mondo in questo momento. È qualcosa di estremamente inquietante e che catapulta noi europei occidentali vicino a una realtà – quella del conflitto, quella della guerra – che per molto tempo avevamo visto come qualcosa di estraneo e di molto lontano da noi. Le cose stanno cambiando, e sta adesso a noi cercare di interpretare la situazione nel modo giusto e dare un contributo attivo perché la pace possa continuare su questo territorio. Bisognerà capire anche come fare perché il mondo ritorni più normale e vivibile: credo che gli artisti abbiano il dovere di dare un contributo dal loro punto di vista, io cerco di farlo con questo disco e in generale con la mia attività”.

Le sue canzoni sono sempre state dedicate a temi universali?

“Sì, non ricalcano soltanto la dimensione privata, personale, come quella degli affetti, quella dei sentimenti – che pure è importante – ma anche i grandi temi come la vita sociale, la ricchezza, la povertà, la pace, la guerra, le ingiustizie. Mi piace dedicare i miei brani a persone che, attraverso il loro esempio, hanno indicato una strada importante per l'umanità. Ho sempre ritenuto che la musica possa e debba, tra molte virgolette, sporcarsi le mani: non è qualcosa che è avulsa dalla realtà di ciascuno di noi, ma è qualcosa che la canta, la decanta, la descrive, la sublima. È qualcosa che è legata alla realtà, non è disgiunta da essa”.

Ha mai scritto una canzone sui femminicidi?

“Ancora no. Non so se questo tema sia stato sempre di profonda attualità oppure no. Forse lo è da sempre, ma noi non ce ne siamo resi conto prima. I mezzi di comunicazione di massa sono oggi talmente invasivi nella loro forma digitale, che un secondo dopo che una cosa accade in Irlanda ne siamo a conoscenza dall'altra parte del mondo. Quindi può anche darsi che, in realtà, i femminicidi ci siano sempre stati con questa entità, con questa gravità, e noi semplicemente prima non ci si faceva caso. Ad ogni buon conto, certamente, la situazione non è più sostenibile. Per cercare di arginarla le istituzioni dovrebbero agire non soltanto in modo punitivo, ma attraverso un cambio di rotta culturale, che deve essere per forza di cose dettato da uno Stato consapevole, che non accetta compromessi e che si pone come obiettivo quello di risolvere il problema o, perlomeno, di limitarlo ai minimi termini. Certo, non è più possibile andare avanti così. Quello dei femminicidi è una malattia strisciante che ha colpito l'umanità e che la sta riducendo a un livello infimo. Dovremmo avere tutti il dovere di riflettere e darci da fare per risolvere questa situazione, che è anche culturale”.

Lei intanto ha anche realizzato il suo primo romanzo?

“Sì, si intitola L’altro, è uscito per Squilibri Editore ed è una sorta di ponte tra mondi diversi. La canzone a un certo punto mi stava stretta, e la dimensione del romanzo è risultata per me essere congeniale rispetto al desiderio di scrivere delle storie, dei racconti, che ha trovato un compimento nella stesura e nella pubblicazione di questo romanzo. È uscito anche in tedesco e in francese, e di esso è stata fatta una riduzione teatrale. Ora concludo il tour con l’orchestra, poi a novembre girerò l'Italia per presentare il libro in una ventina di città”.