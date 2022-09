Da Alfonsina Strada (la prima ciclista partecipare al Giro d’Italia, nel 1924) all’alpinista giapponese Junko Tabei (nel 1975 è la prima donna a raggiungere la cima dell’Everest); da Elois Dìaz (prima a esercitare la professione medica in Cile, nel 1886) alla francese Alice Guy-Blaché, prima regista nella storia del cinema (nel 1896). A raccontare queste e altre donne delle “prime volte” sarà una serie tv in animazione, “Primeras” (“Prime”, appunto) che è stata presentata al Cartoon Forum di Tolosa, la rassegna dei migliori progetti europei in animazione.

Si tratta di una interessante serie animata coprodotta dalla società spagnola TV ON e dalla cilena Typpo Creative Lab che racconta le storie di vita di donne di tutto il mondo, e di varie epoche, che sono diventate pioniere in campi che fino a quel momento erano riservati solo agli uomini. Con passione e determinazione, queste donne hanno deciso di superare i limiti e cambiare le regole per realizzare i loro sogni. Così facendo, sono diventate le “prime” a entrare in campi come lo sport, la scienza, le arti e i movimenti sociali. La serie, diretta da Paloma Mora e Bambù Orellana, si rivolge ai bambini sopra i 7 anni e alle famiglie e certo ricorda “Indomite”, della fumettista francese Pénélope Bagieu, che però racconta in genere le storie di donne che hanno fatto la differenza e si sono distinte nella loro vita privata e professionale.

“Primeras”, invece, si concentra sulle prime volte di donne per lo più poco conosciute al grande pubblico, ma che hanno aperto strade preziose verso l’abbattimento di tabù maschilisti e obsoleti. Come detto si tratta di un progetto molto interessante e l’accoglienza del Cartoon Forum (composto da professionisti del settore: produttori, distributori, autori, responsabili di emittenti tv) è stata estremamente positiva. La serie dovrebbe essere terminata a dicembre 2023 e messa in onda (nelle tv che l’acquisteranno) all’inizio del 2024.