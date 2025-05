La provincia italiana è morta. E mentre noi guardiamo altrove, un film vi ha puntato l’obiettivo

C’è un’altra Italia. Quella della bassa velocità, potremmo dire. Quella delle “strade blu”, come le chiamava – parlando degli Stati Uniti – un libro di William Least Heat-Moon. Quella di vite lasciate ai margini della grande corsa del denaro, della modernità. Vite lasciate sul ciglio della strada principale. È l’Italia di provincia del film “Le città di pianura”, opera seconda di Francesco Sossai, presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard.

È il Veneto profondo, la provincia dimenticata, quella dei bar semivuoti dove i due protagonisti vagano, alla ricerca dell’ultima birra. È quel mondo lì il vero protagonista del film. Insieme a quei due personaggi malinconici, goffi, dolorosi. E a un terzo, un giovane studente di architettura incontrato per caso.

L’Italia, di colpo, appare spoglia, straniante, vera come la Germania, o l’America, o la Finlandia dei film di Wenders, di Jarmusch, di Kaurismäki. Un’Italia fatta di piccoli paesi anonimi, di bar, di desolazione. Un’Italia raccontata con partecipazione, senza mai indulgere al cliché, senza mai cercare il pittoresco. Raccontata con amore per i suoi personaggi sconfitti.

“Ho preparato il film andando nei luoghi, lavorando come un fotografo”, dice Francesco Sossai. “Ho ascoltato le persone nei bar e negli autobus”. Dice, del suo film: “‘Le città di pianura’ interroga chi lo guarda, non dà risposte. Ti chiede che cosa stai facendo nella vita. Lo fa attraverso l’incontro di due balordi, dominati dal rammarico e dal ‘beviamoci su’”. E dice una cosa precisa: “Volevo anche indagare gli effetti della crisi del 2008, così poco esplorata dal cinema. Una crisi che ha portato con sé i ridimensionamenti del personale, i soldi che vanno in fumo, e per molti la fuga nella bottiglia”.

A questo aggiunge i ricordi di una esperienza reale: “Il film è nato in una notte d’inverno di una decina d’anni fa, dopo aver preso una solenne sbronza a Venezia con un mio caro amico”, dice Sossai. “Quella notte incontrammo un giovane studente di architettura a Venezia, ed è nata una grande amicizia”. Fedele alla vocazione “analogica” e rétro dei suoi due personaggi, il film è girato in pellicola, nel classico 35 millimetri e nel 16 millimetri, il formato del cinema indipendente di una volta, quello praticato da Wim Wenders.