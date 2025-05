Robert De Niro al fianco della figlia Airyn dopo il coming out: “L’amavo prima, la amo ora, non vedo il problema”

La figlia di Robert De Niro, Airyn, ha fatto coming out la scorsa settimana, come donna trans, in una intervista alla rivista “Them”. E l'attore, due volte premio Oscar, le ha manifestato pubblicamente il suo sostegno. “Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio, e ora amo e sostengo Airyn come mia figlia. Non vedo dove sia il problema”. Airyn, che ha 29 anni, è una dei sette figli dell'attore di “Taxi Driver”, di “Toro scatenato” e di decine di altri successi epocali della storia del cinema. La madre è la modella e attrice afroamericana Toukie Smith, che è stata al fianco dell'attore dal 1988 al 1996. “Credo che una parte importante della mia scelta per la transizione sia stata l'influenza delle donne nere su di me”, ha detto Airyn, raccontando di avere espresso una identità femminile fin dalla scuola media, ma di aver iniziato una terapia ormonale solo nel novembre 2024. “A un certo punto, ho pensato: forse non è troppo tardi per me”.

Attrice e modella, Airyn sta studiando anche per diventare consulente di salute mentale. Durante la discussione con Ava Pauline Emilione per “Them”, ha detto che una grande influenza sulla sua decisione è stata la visione del film “La sirenetta” in live action del 2023, con l'attrice Halle Bailey nel ruolo della protagonista Ariel. Nell’intervista al magazine “Them”, Airyn – nata come Aaron Kendrick De Niro – parla anche delle sue speranze di espandere la visibilità trans, e di rendere omaggio ai suoi antenati black. E riguardo al fatto di essere figlia di De Niro, ha commentato: “Nessun genitore è perfetto, ma sono molto grata del fatto che tutti e due i miei genitori abbiano acconsentito a tenermi fuori dai riflettori. Mi hanno sempre detto che volevano per me una adolescenza che fosse la più normale possibile”. Da quando è stata pubblicata l'intervista su “Them”, Airyn ha risposto ai numerosi messaggi sui social media, scrivendo su Instagram: “Grazie a tutti voi che siete stati così dolci e accoglienti! Non sono abituata ad avere tutti questi occhi addosso. E per tutti quelli che mi chiedono se ho un agente o se ho firmato un contratto con qualcuno, io sono letteralmente solo una ragazza con un telefono, quindi: sorry, se mi è sfuggito qualcuno dei vostri messaggi”.