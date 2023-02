Mentre il bacio tra Rosa Chemical e Fedez continua a tenere banco, l’artista si dedica alla solidarietà per aiutare i bambini cardiopatici. Senza dubbio Manuel Franco Rocati (questo il vero nome di Rosa Chemical), 25 anni, è stato la rivelazione di Sanremo 2023. Tante polemiche girano intorno all’artista fuori dagli schemi che, però, non l’hanno minimamente sfiorato, come racconta in un’intervista. Lui, infatti, si concentra sulla musica: già esauriti i biglietti per le date di Milano ai Magazzini Generali, il 17 e il 18 aprile, quinto nella classifica di Spotify con Made in Italy. E sulla solidarietà.

Ha, infatti, messo all’asta l’ukulele che ha portato sul palco dell’Ariston nella terza serata. Si tratta di un cimelio straordinario perché non è solo valso 20 punti al FantaSanremo (bonus solidale promosso da ActionAid) per tutti coloro che avevano schierato Rosa Chemical in squadra, ma è stato successivamente personalizzato dal cantautore, con il suo inconfondibile tocco creativo e rosa.

L’ukulele è all’asta sul sito CharityStars (https://www.charitystars.com) il cui obiettivo è quello di rendere l’atto di donare divertente e gratificante, in modo che ognuno ne tragga beneficio: i vincitori infatti, ottengono l’opportunità di vivere un sogno, i vip supportano le cause che gli stanno più a cuore e le organizzazioni no profit possono spendere meno tempo nella raccolta fondi e più tempo nel sviluppare i loro progetti. Per partecipare all’asta di Rosa Chemical c’è tempo fino al 28 febbraio e si parte da una base di 500 euro. L’asta è a sostegno del Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation di Milano e, nel dettaglio, il ricavato servirà per il miglioramento del trattamento delle cardiopatie congenite complesse nei bambini cardiopatici.

Rosa Chemical e i bambini cardiopatici

Le cardiopatie congenite colpiscono 8 bambini ogni 1000. Questi bimbi possono aggravarsi subito dopo la nascita e richiedere interventi nei primi giorni o mesi di vita. Spesso si deve procedere con un approccio a stadi successivi, ma per ridurre il forte impatto fisico e psicologico sui bambini è sempre più necessario ridurre i molteplici interventi. Per interventi di tale complessità la pianificazione e la tecnologia della stampa 3D, presente presso il 3D Lab dell’IRCCS Policlinico San Donato, vengono in aiuto stampando copie esatte dei cuoricini dei pazienti che permettono di simulare l’intervento sul modellino. Per migliorare la cura di questi piccoli bimbi moltissime professionalità tra ingegneri, grafici e medici hanno unito i loro sforzi per creare una sinergia unica all’IRCCS Policlinico San Donato, dove oltre a migliorare il trattamento delle cardiopatie complesse si sta creando una banca di modellini che aiuteranno i pazienti, le cure e i medici del futuro.

Rosa Chemical e le polemiche infinite

Per la sua partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, la sua prima, in qualità di artista in gara (nel 2022 aveva affiancato l’amico e collega Tananai nella serata dei duetti), Rosa Chemical con il suo brano “Made in Italy“, ha conquistato l’ottava posizione. Oggetto di attacchi anche da alcuni rappresentati politici, Rosa Chemical non ha mancato di esibirsi sul palco portando la sua provocazione, la sua libertà e la sua irriverenza. Non sono mancati accessori irriverenti, baci rubati e pose ammiccanti che l’hanno senza dubbio reso indimenticabile al grande pubblico. E lo stesso vale per la sua “Made in Italy” un inno all’amore e al sesso, fuori dalle regole, dai dettami dei canoni comuni e dai tabù.

Anche se è sceso il sipario sul festival, le polemiche continuano. Nelle ultime ore è stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo “un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva” come annunciano in una nota Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, Carlo Giovanardi e Valerio Cianciulli