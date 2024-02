Sanremo, l'urlo liberatorio di Kekko dei Modà contro la depressione. Poi il saluto a mamma Rita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Modà (@modaufficiale)

Chi sono i Modà

”. Canta con tutto se stessodei Modà sul palco dell’Ariston di Sanremo . E chiude con “”. Nella seconda serata del 73esimo festival della musica italiana, condotto da Amadeus , tornano i Modà a dieci anni il successo “”. Il brano è “”, una struggente, potente e personale ballata in perfetto stile Modà. “L/ Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto… / Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio… / Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…” intona il frontman del gruppo, quasi fosse una supplica. “L’ho scritta perché avevo bisogno diper la prima volta quello che mi è accaduto” spiega Kekko che, come canta, ha “” e ha capito “la parte peggiore” di sé.Stavolta i Modà non parlano d’amore. La ‘lei’ della canzone, quella a cui Kekko chiede di lasciarlo e regalargli così un sogno, è la depressione . “ma poi ho capito che tante persone ne soffrono come me e questa canzone può essere un’ancora di salvezza” spiega il cantante, 44 anni, sposato con Laura Silvestre, sua compagna di vita da anni e madre della loro unica figlia, Gioia. Tornado alla ‘bestia’ con cui ha dovuto fare i conti, dice: “La depressione mi ha fatto, ma la colpa non è stata della depressione . È stata colpa mia, guardavo la vita e le cose in maniera sbagliata, con. In qualche modo, il fatto di essere stato colpito da questa cosa mi ha aiutato a guardare la vita con dei punti di vista diversi. A guardare più bicchieri mezzi pieni che mezzi vuoti”. E proprio grazie a questa nuova consapevolezza, Silvestre ha deciso di raccontare “questa”.La depressione , già ribattezzata la malattia del secolo, è problema in aumento. I dati raccontano che a causa del Covid, ansia e depressione hanno registrato unnel corso del 2020. Inoltre, secondo uno studio coordinato dall'Università di Toronto (Canada) e pubblicato su International Journal of Environmental Research and Public Health, la pandemia ha avuto un grave impatto sulla salute mentale delle persone. I dati parlano chiaro:che non avevano mai avuto sintomi depressivi in vita loro, li ha sviluppati per la prima volta proprio durante la pandemia. A pagare il prezzo più alto è stato però chi aveva una storia di depressione alle spalle:ha riferito che iAl di là dei numeri, comunque, la salute mentale è un argomento molto attuale tanto che sul palco di Sanremo 2023 anche Levante canta la depressione post parto con "" mentre Mr Rain canta ansia e depressione nella sua “”. “Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma, a volte chiedere aiuto ci fa paura. Ma basta un solo passo come il primo uomo sulla Luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro” recita il brano del rapper secondo cui i supereroi sono proprio le persone che trovano la forza e il coraggio di farsi aiutare”.Ladella band milanese vede, voce e pianoforte, Enrico Zapparoli alle chitarre, Diego Arrigoni alla chitarra elettrica, Stefano Forcella al basso e Claudio Dirani alla batteria. Tra le band pop-rock più seguite in Italia, i Modà hanno festeggiatonel 2022. Il debutto risale al 2002, quando Francesco Kekko Silvestre decide di formare una band. Il primo ep esce l'anno successivo e si chiama “”, poi la pubblicazione di tre album e la partecipazione al Festival di Sanremo 2005 nella sezione Giovani con il brano “”.Ilè l'anno della svolta: l’album “” vende oltre 450.000 copie in Italia e include i successi “La notte”, “Sono già solo” e “Come un pittore”.Sempre nel 2011 i Modà tornano a Sanremo col brano “”, in duetto con Emma, e arrivano secondi. Nel 2013, invece, terzo posto con “”. Il brano è il primo singolo estratto del loro quinto album “”, pubblicato alcuni giorni dopo il Festival. Nel marzo 2014 partono per una tournée che li porta anche in sette città europee e a New York, e si esibiscono per la prima volta negli stadi, all'Olimpico a Roma e a San Siro a Milano. Nel 2015 esce il loroin studio “” che anticipa una pausa per la band che dura quattro anni. Il ritorno è nel 2019 con l'album “Testa o croce” e due anni dopo pubblicano l'ep “Buona fortuna (parte prima)”, poi arriva anche la parte seconda, il tour e la terza parte. Ora Sanremo e e uncon l'orchestra.