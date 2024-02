She-Hulk, l'avvocata in carriera che convive con i superpoteri. E fa i conti con le app di dating

Tra cinema e tv spopolano le donne supereroine . L'ultima in ordine di arrivo è l'attrice canadese(26 anni) protagonista di "", la nuova serie Marvel diretta dalla regista Kat Coiro, ispirata dai fumetti creati da Stan Lee e John Buscema nel 1980, dalsu Disney+ con un nuovo episodio disponibile ogni giovedì.She-Hulk, il cui vero nome è, ha fatto parte di gruppi come i Vendicatori, i Fantastici Quattro, gli Eroi in vendita, i Difensori, Fantastic Force, Liberatrici e dello S.H.I.E.L.D. Jennifer Walters èdi professione che ha prestato servizio come consulente legale a vari supereroi in numerose occasioni. Inoltre è la cugina di Bruce Banner, alter ego di. Inizialmente un personaggio minore dell'universo Marvel, ha trovato la sua consacrazione grazie al ciclo di storie scritte e disegnate da, che l'ha resa uno dei personaggi più noti dell'universo Marvel . E al momento è undicesima nella classifica di "" delleLa serie tv riparte dal fumetto seguendo ladi Jennifer Walters, une trentenne che guarda caso è anche un Hulk superpotenziato di quasi due metri e mezzo. Tatiana Maslany, già interprete della serie cult "", dovrà passare dai problemi nel preparare cause come brillante avvocato nell'ufficio del Procuratore distrettuale a dover prendere lezioni speciali per imparare a controllare gli stessi 'del cugino Bruce Banner/Hulk (l'attore). Nel racconto in, che unisce fantasy, comedy e action, oltre alla presenza di Hulk, sono tante le partecipazioni di altri supereroi e villain: da, che torna come Emil Blonsky/Abominio, alla magia di Wong (Benedict Wong), passando per(Jameela Jamil).La supereroina verde è una donna dei nostri giorni a tutti gli effetti. "Ho amato entrare nei panni di She-Hulk perché nella storia ci sono tanti elementi tipici dei personaggi Marvel, ma raccontiamo la protagonista anche nel suo essere una: per esempio i suoi appuntamenti attraverso le, o mentre aiuta suo padre in casa. Sono quei piccoli teneri momenti diche mi hanno reso ancora più felice nell'interpretarla" spiega la protagonista, Tatiana Maslany.Così l'avvocata Jennifer passa dai tentativi di conciliare, anche grazie all'aiuto della migliore amica(Ginger Gonzaga), gli impegni giornalieri con la sua nuova vita parallela, che il mondo viene a conoscere da subito. Il tutto in un corpo che quando si trasforma diventa quello di una(ovviamente verde) alta quasi due metro e mezzo dall'enorme potenza. Tra i cambiamenti principali un nuovo lavoro, come avvocata specializzato ine l'incontro/scontro con una serie di clienti e sfide decisamente fuori dal comune. Secondo la protagonista, uno degli aspetti più interessanti di She-Hulk è il conflitto che vive: "Come avvocata e donna è abituata a essere costantemente giudicata e a doversi confrontare con le aspettative degli altri. Ritrovarsi ad affrontare su come tutto cambi con la suaè affascinante" dice Tatiana Maslany.Per l'ideatrice e head writer"grazie anche alle sfumature nell'interpretazione di Tatiana Maslany, sentiamo She-Hulk in tutto anche nella sua, di donna, nei suoi rapporti amorosi, famigliari, con gli amici. Nei cambi d'umore che viviamo di fronte agli up e down". Come spiega la regista, ogni episodio ha un sapore diverso: "E' principalmente una 'legal' action comedy, ma c'è anche uno sguardo cinematografico molto aperto, degli elementi di dramma". E' stato importante anche "che la protagonista, rivolgendosi direttamente al pubblico, per stabilire un rapporto di maggiore consapevolezza con gli spettatori" sottolinea Jessica Gao.