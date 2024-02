Simpson, il doppiatore di Apu si scusa: "Ho offeso gli indiani con il mio personaggio"

“C’è una parte di me che vorrebbein questo paese per chiedergli personalmente”, ha confessato l'attoreparlando della sua interpretazione di, il commerciante indiano-americano nei. Ospite del podcast Armchair Expert, Azaria, 56 anni, ha dichiarato che lo show, fondato su buone intenzioni, ha invecenegli Stati Uniti. Lui stesso ci ha messo tempo per rendersi conto che il suo ritratto di Apu Nahasapeemapetilon eraper la comunità indiana americana. "Davvero", ha detto. "Non ci ho pensato. Non ero consapevole di quanto vantaggio avessi ricevuto in questo paese come ragazzo bianco del Queens". Il personaggio doppiato da Azaria è stato oggetto di un attento esame in un documentario del 2017,, realizzato dal comico indiano-americano Hari Kondabolu. Uno sguardo a "come la cultura occidentale rappresenta le comunità del sud-est asiatico". Nei Simpson, Apu, unoccidentale con un dottorato in informatica, gestisce ila Springfield. Le storie che lo coinvolgono sono state spesso, compreso un episodio andato in onda nel 1996 in cui il sindaco cercava di espellere gli immigrati senza documenti e Apu ha acquistato un certificato di nascita falso da mafiosi locali. Hank Azariatelevisivo di Matt Groening, abbandonando definitivamente il doppiaggio di Apu. Una decisione presa di sua spontanea volontà: “Andavo a parlare nelle scuole, anche in quella di mio figlio, cercando diparticolarmente. Un giorno mi si è avvicinato un ragazzo che non aveva mai visto i Simpson ma sapeva esattamente chi fosse Apu, perché oggi quel, ed è questo il modo in cui ormai i membri della comunità indiana sono visti da molti americani. Chiedo dunque scusa per aver contribuito a creare e partecipato a questa falsa rappresentazione”. All'inizio di quest'anno, creatore dei Simpson, ha detto alla BBC che lo show si stava sforzando per. L'anno scorso ha annunciato chenon sarebbero più stati doppiati da attori bianchi, e a febbraio ha detto che l'attore nero Kevin Michael Richardson avrebbe assunto il ruolo di Julius Hibbert, il medico afroamericano, da Harry Shearer, che dà la voce anche al signor Burns. "Ilsono ancora un problema ed è bello andare finalmente verso una maggiore uguaglianza e rappresentazione" ha detto il produttore.