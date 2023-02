“Non è stato uno shock”. Replica così Halle Bailey a chi le chiede come abbia reagito alle polemiche sulla scelta della Disney di affidarle il ruolo di Ariel nel film “La Sirenetta” in uscita a fine maggio. Il riadattamento live action, diretto da Rob Marshall, del classico d’animazione del 1989, la vede protagonista della fiaba del danese Andersen, nei panni inediti della celebre principessa. Era stato – ovviamente, mai parlare di sostanza, ci si ferma all’apparenza – il colore delle pelle della 22enne a far discutere, tanto che ancora nei giorni scorsi Bailey è tornata a parlare dei commenti razzisti che hanno accompagnato la notizia del suo ingaggio.

Bailey, che su Instagram ha condiviso una foto e il backstage del servizio fatto per il magazine, non vede l’ora che il pubblico veda il nuovo film e non si lascia affatto intimorire dagli oppositori. In una recente intervista a The Face, pubblicata giovedì, l’attrice statunitense ha dichiarato che le reazioni suscitate quando si è diffusa la notizia che era stata scritturata per interpretare la sirena – e di nuovo quando è stata rivelata la prima immagine di lei nel ruolo lo scorso autunno – non sono state sorprendenti. “Come persona nera, te lo aspetti e non è più uno shock“, ha detto la 22enne, che come cantante con sua sorella Chlöe ha ottenuto cinque nomination ai Grammy.

“Quando mia sorella ed io abbiamo firmato con la Parkwood di Beyoncé mi sono detta ‘Mai leggere i miei commenti. Non leggere mai i commenti!’. In tutta onestà, quando è uscito il primo teaser, ero alla D23 Expo ed ero incredibilmente felice. Non ho visto tutta questa negatività” racconta. In effetti ci sono state anche diverse reazioni positive: sorprese ed entusiaste, in particolare quelle di bambine e adolescenti afroamericane, che per la prima hanno visto una principessa Disney nera, non più solo in cartone animato. Halle Bailey stessa ha raccontato che vedendola queste dicevano: “È nera come me!“. “Ho pianto per due notti osservando incredula quei video – dichiara commentando i filmati diffusi dai genitori di queste bimbe postati su TikTok -Mi hanno reso ancora più grata di quello che stavo facendo”.

La star ha anche riconosciuto ai registi della “Sirenetta” il merito di aver permesso alla sua identità autentica di essere parte di questa nuova versione della principessa acquatica Disney, in particolare per quanto riguarda i capelli. “In quanto donna di colore, i capelli sono sacri, soprattutto i rasta”, ha detto l’attrice, ricordando anche che una parte significativa del tempo di preparazione sul set è stata dedicata all’analisi di come i suoi capelli si muovessero nell’acqua. “È stato davvero fantastico che abbiano fatto di Ariel una versione di me con i miei capelli afro“, ha concluso Bailey.