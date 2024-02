Vittime di abusi ed esclusi sul palco con Marianella Bargilli

Marianella Bargilli lavora per questo, per dare voce sulla scena anche a chi è escluso, a chi deve Una vita dedicata al teatro col quale si possono affrontare temi di attualità non sempre comodi:lavora per questo, per, a chi deve denunciare un sopruso o deve combattere un abuso o vuole conquistare un diritto. Sta preparando due spettacoli "difficili", ma molto interessanti e, appunto, scomodi, ma li affronta con tutto il suo entusiasmo e la voglia di raccontare anche i momenti più difficili dell’esistenza. Compresa la sua.

I

l primo che andrà in scena, a partire dal 26 aprile, è "Spose. Le nozze del secolo", una storia vera avvenuta in Spagna nel 1901 con due donne, Elisa e Marcela, che riuscirono a sposarsi in chiesa con uno stratagemma.

"Che in una unione , chiamiamola come si vuole, l’importante è che ci sia amore. In più queste due donne hanno manifestato coraggio e sono felice di poterlo raccontare per superare tabù vetusti e perché mi trovo vicina a loro".

"Che ho avuto, prima che trovassi un uomo con cui mi sono sposata (Geppy Gleieses, da cui ora è separata,

ndr

), una fidanzata londinese; quando eravamo in Italia e andavamo mano nella mano c’era gente che ci guardava come aliene e chi in macchina sbandava. Ci stavo male, perché sono contro le persone che giudicano la libertà degli altri ".

"Benissimo, mia madre sapeva tutto e io ero serena e felice. Ne avevo parlato anche tranquillamente al Grande Fratello ".

"Che lo possano fare. Io sono figlia di una donna che ha portato avanti la prole da sola. Se avessi avuto due mamme forse sarei stata più felice".

"Che non abbiamo ancora capito quanta importanza abbia l’amore. Anche in questo 2023 assistiamo a sentimenti allo sbando. Gli uomini pensano solo alla loro virilità, due maschi insieme scandalizzano, siamo ancora indietro. Ma anche le donne vengono guardate con diffidenza soprattutto sul posto di lavoro ".

"L’uomo si sente inferiore di fronte alla donna e deve mostrare la sua forza, la sua virilità, e così diventa violento. Non trovo un’altra giustificazione al fatto che la violenza sulle donne continui ad aumentare".

"Si tratta di una funzione sociale altissima , oltre che un lavoro. Ci sono già richieste perché questo spettacolo scandisca le prossime giornate dedicate a combattere la violenza sulle donne”.

"Sì, ho avuto un padre violento che picchiava sia mia madre sia noi figli minorenni. Non mi nascondo, ho lavorato molto su me stessa, conosco la violenza e le sue conseguenze psicologiche e fisiche. L’uomo non concepisce di essere di fronte a un essere meraviglioso, pieno di gioia, colei che crea la vita. L’uomo dovrebbe essere intelligente per comprenderlo, ma troppo spesso non lo è".

"E questo è un male, prima il tabù della violenza faceva tenere tutto dentro le mura domestiche, invece più se ne parla più si può arrivare a una soluzione. Il silenzio galvanizza le persone violente, soprattutto uomini che non stanno bene e devono essere curati".

"Ci si sente allarmate, impaurite, dispiaciute . Vorremmo finisse tutto domattina, ma non è giusto, non è così. Le donne devono parlarne e chi ha il problema in casa lo dica subito. L’omertà, il perdono, sono grossi errori".

"Certo, la donna che vive sulle spalle di un uomo rischia di più".

"In questo caso ci sono varie etnie in lotta, ma chi ci rimette è sempre la donna. L’uomo violenta per dimostrare che la guerra è maschia e che quindi è degno di combatterla".

"Sì, la donna violentata vuole eliminare il bimbo che ha in grembo concepito con l’abuso sessuale , ma la psicologa cerca di farle capire che magari la sua nascita la riporterà alla vita".

"Ah, saperlo. Comunque ha tirato fuori degli scheletri dagli armadi e questo è servito. Dobbiamo comunque dire, con onestà, che talvolta qualche donna provoca e casca nell’inganno che se prendi quella strada è tutto più semplice".

"No, sempre quelle forme lievi che ci stanno nel gioco della vita. Basta dire no".