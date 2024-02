Warner Bros taglia Batgirl a produzione conclusa: il film con Leslie Grace non uscirà mai in sala

"Leslie Grace è un'attrice incredibilmente talentosa"

Il sogno infranto dell'attrice

Incredibile ma vero., il film che il prossimo aprile avrebbe dovuto riportare Michael Keaton nei panni di Batman al fianco della protagonista, è stato completamente “accantonato” daDopo più di sei anni in produzione e un investimento compreso tra i, lo studio ha deciso di non pubblicare il film. La decisione è stata presa dopo aver visionato "l'indifendibile" pellicola completa. Si tratta di un caso die di uno dei rarissimi casi in cui una pellicola fatta e finitadalla casa di produzione.La sorprendente decisione arriva dopo unalla Warner Bros., con il nuovo CEOche ha intenzione di dare la priorità alle misure die che, dopo la fusione con, rifocalizza la Warner sulla creazione di film cinematografici piuttosto che sui progetti per lo streaming. Un portavoce dell'azienda ha dichiarato: "La decisione di non rilasciare Batgirl riflette il cambiamento strategico della nostra leadership in relazione all'universo DC e HBO Max.è un'e questa decisione". Batgirl non aveva ricevuto una sola menzione al panel deldella DC a San Diego a luglio, una mossa insolita che aveva già sollevato qualchesoprattutto alla luce della presentazione della Marvel, che ha annunciato più di una dozzina di film per le Fasi 5 e 6 del MCU, in uscita entro l’autunno 2025.Il DCEU perde quindi la sua Batgirl, una situazione sfortunata per Leslie Grace, che nell'ultimo anno si era detta più voltedi aver ricevuto l'opportunità di interpretare l'. Lo scorso aprile l'attrice aveva anche parlato di un potenziale sequel, ma a questo punto è decisamente improbabile rivederla nei panni della. Laè comunque, poiché gli studios non accantonano quasi mai le produzioni a titolo definitivo, preferendo ottenere almeno un ritorno sul loro investimento. Senza considerare che la Warner Bros. è ancora combattuta su cosa fare di, adattamento DC creato, e preventivato, appositamente per l’uscita nelle sale nel 2023, e che è stato completamente ostacolato dalle ripetute accuse di abusi e cattiva condotta da parte del suo protagonista, Ezra Miller