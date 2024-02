Australian Open, sugli spalti con le t-shirt "Dov'è Peng Shuai?" a sostegno della tennista cinese

Le accuse ritrattate

"No ai messaggi politici". Le critiche

Il dietrofront dell'organizzazione

Una domanda che gli appassionati di tennis e non solo si pongono ormai da mesi. Da quando a novembre la 36enne cinese, ex numero uno al mondo nel doppio, aveva denunciato con un post su Weibo (censurato subito dopo) l'ex vicepremier cinese Zhang Gaoli di averla costretta a fare sesso con lui per un lungo periodo, ed era poi sparita. Così, in occasione di uno degli appuntamenti tennistici più importanti di questo inizio anno, gli, in corso in questi giorni, la vicenda di Peng Shuai è tornata alla ribalta, anche grazie ache quotidianamente si presentano sugli spalti del con delleDue settimane dopo la scomparsa infatti, Shuai era riapparsa sorridente in alcune foto e video in quella che appare la sua stanza e al ristorante e aveva rassicurato sul suo stato di salute. Ma sia le immagini che le sue parole erano apparse a molti. Poi, riapparendo per la prima volta in un contesto ufficiale, durante un torneo di tennis a Shangai avevacompletamente le sue precedenti accuse, dicendo di non aver "mai detto o scritto che qualcuno aveva abusato di lei sessualmente" e aggiungendo poi che il suo post iniziale era stato "frainteso".Da subito era parso a molti che la tennista non avesse parlato liberamente, ma, cosa che aveva voluto negare apertamente durante l'intervista e sostenendo invece di "essere sempre stata molto libera". Ad oggi, però, le notizie sulle sue reali condizioni sono scarse e questa assenza di informazioni certe sta destando preoccupazione. Fuori e dentro i campi di tennis.La prima reazione degli organizzatori, però, è stata quella di, perché avrebbero trasmesso, pratica proibita è dal regolamento del torneo. Una decisione che ha generato non poco imbarazzo, viste le critiche che ne sono seguite da parte di alcuni politici locali ma soprattutto degli atleti e dei loro staff. La tennista ceca naturalizzata statunitense, ad esempio, ha usato parole molto dure in diretta sulla tv australiana: "Ma quale politica? Stiamo parlando di, sono ridicoli". Anche, si era schierato apertamente contro la scelta degli organizzatori, definendola “molto preoccupante”. Anche perché la stessa associazione mondiale delle tenniste, che ha più volte chiesto di poter parlare direttamente con la tennista, cosa che finora non è riuscita a fare, sta continuando a chiedere che venga avviatasu quanto successo e intanto ha anchecome ritorsione.Dall'organizzazione del torneo australiano, uno dei più importanti al mondo, è arrivato unsulla decisione, anche in risposta alle accuse di censurare chi volesse avere notizie della tennista cinese. Martedì 25 gennaio la nota ufficiale: gli spettatori possono indossare t-shirt a sostegno di Peng Shuai, ma lo striscione resta vietato per "motivi di sicurezza". Alex Mok, uno dei due attivisti, ha dichiarato al sito australiano The Age di aver raccolto circada distribuire nel corso del torneo. Intanto Tennis Australian è corsa ai ripari anche con un comunicato: “è la nostra principale preoccupazione. Continuiamo a lavorare con la WTA per cercare più chiarezza sulla sua situazione e faremo tutto il possibile per assicurare il suo benessere”, mentre il ceoha dichiarato che "Chi indossa le magliette su Peng Shuai è benvenuto a patto che non abbia intenzione di mettere in pericolo la sicurezza degli altri spettatori".