Quando il basket si ascolta con il cuore: la tecnologia che fa “vedere“ anche chi non vede

La narrazione è stata curata da un audio descrittore professionista, appositamente formato per appassionare e far emozionare chi è in ascolto. La sua voce è stata trasmessa live e senza delay tramite la nuovissima App targata CMT Translations scaricabile dal Play Store di Android e dall'Apple store e che si appoggia alla rete 5G e 4G. Per fruire dell'innovativo servizio, i tifosi hanno semplicemente dovuto scaricarla sul proprio smartphone e collegare gli auricolari o le cuffie.

“Lo sport deve essere di tutti“

“Siamo orgogliosi di aver introdotto il servizio di audiodescrizione “Connect Me Too”: per noi, l'inclusione è un principio irrinunciabile. Rendere l'esperienza dal vivo accessibile anche a chi vive una disabilità visiva significa rafforzare il legame con tutti i nostri tifosi, senza lasciare indietro nessuno. Lo sport deve essere di tutti, e vogliamo che ogni voce si senta parte della nostra storia“, ha spiegato Michele Samaden, Youth Development Program & CSR Executive di Olimpia Milano.

L'importanza dell'inclusione al giorno d'oggi

Anche Tony D'Angelo, responsabile del progetto “Connect Me Too”, ha posto l'attenzione su come l'inclusione debba essere all'ordine del giorno: “Quella dell'Olimpia Milano non è solo una scelta tecnica, ma un gesto concreto di attenzione verso chi troppo spesso resta ai margini. Scegliere di aprirsi a un servizio come “Connect Me Too” significa credere che l'inclusione non sia un'aggiunta, ma parte dell'identità stessa del club. Siamo fieri di essere al loro fianco come partner tecnologico per portare più voci, più emozioni, più umanità dentro il basket”.

Investire in accessibilità è il primo passo per la costruzione di una società più giusta

Insomma, lo sport non è solo visione: è partecipazione, tifo, emozione collettiva. Dare la possibilità di “sentire“ e comprendere una partita ai ciechi e agli ipovedenti significa abbattere muri culturali, promuovere empatia e costruire una società più attenta alle esigenze di tutti. E investire in accessibilità comunica un messaggio chiaro: tutti hanno diritto di godere degli eventi che fanno parte della nostra cultura condivisa. È un passo verso una società più giusta e inclusiva.