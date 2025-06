Insuperabili, ma davvero: il doppio scudetto che emoziona l'Italia

Lo sport rappresenta una delle più potenti forme di espressione umana, capace di unire, ispirare e trasformare. Per le persone con disabilità, l'attività sportiva assume un significato ancora più profondo: non è solo un'opportunità per migliorare la salute fisica, ma anche un mezzo per affermare la propria identità, superare barriere e conquistare autonomia. Di tutto questo ne sa qualcosa Insuperabili, che attraverso le Scuole Calcio Insuperabili, utilizza il calcio come strumento di socializzazione e inclusione che con il divertimento e l'allenamento può portare miglioramenti al livello di salute psico-fisica, alla soddisfazione personale e alla qualità della vita del singolo atleta.

Il doppio scudetto vinto dagli Insuperabili

Ma gli atleti di Insuperabili hanno fatto molto di più. Il 24 e 25 maggio a Tirrenia hanno scritto una pagina indelebile del calcio paralimpico italiano. Un doppio scudetto, conquistato nella fase nazionale del campionato Figc-Dcps nel I e II livello, destinato a rimanere nei cuori dei tifosi e negli annali dello sport.

Il I livello ha battuto la Juventus in finale per 2-1 grazie alle reti di Basso e Cappato. Ma quello che stupisce di questi ragazzi è stato il percorso: sei vittorie contro Bulé Bellinzago, Cremonese, Bari, Percorsi e due volte Juventus One Nessuno Escluso - squadra che aveva vinto entrambi gli scontri nella fase regionale. Il II livello invece si è preso la rivincita contro il Padova, squadra che l'anno scorso aveva battuto proprio gli Insuperabili ai calci di rigore. Il 2-0 finale è molto più di un risultato. È il simbolo di un riscatto per una squadra che non ha mai smesso di credere nei propri mezzi.

La gioia del II livello di Insuperabili

E per saperne di più su come funzionano gli allenamenti, su cosa provano quando lo sport paralimpico viene etichettato come uno sport di serie B e che messaggio vogliono mandare a chi rinuncia del tutto di fronte a una disabilità abbiamo intervistato Stefano Cappato del I livello, atleta sordo che ha partecipato anche alla Champions League e all'Europeo, e Antonio Marigliano del II livello, nato con un'emiparesi destra che fa parte anche della Nazionale, che a Luce! hanno svelato anche i loro prossimi obiettivi.

Stefano Cappato, il protagonista dello scudetto

A 7 anni ha perso quasi del tutto l'udito. Possiamo attribuire allo sport il valore di questa rinascita?

“Assolutamente sì. La prima cosa che ho detto al mister e che dico sempre è meno male che sono sordo. Perché ho fatto una serie di esperienze, di viaggi, ho avuto un sacco di opportunità che senza la mia disabilità non avrei mai potuto fare e avere“.

Ha mai dovuto affrontare pregiudizi o barriere legate alla sua disabilità? Come li hai superati?

“Ho sempre giocato a calcio fin da piccolo facendo vari provini in giro per l'Italia. Il problema, nonostante andassi bene, era la mia altezza perché sono abbastanza basso. E già lì erano un po' titubanti. Poi però appena hanno scoperto che non ci sentivo tutti hanno iniziato a dire “ma non lo sapevamo e questo cambia le cose“. Anni fa, un allenatore che mi ha allenato mi ha detto che non avrei potuto giocare a calcio con le persone udenti perché con la mia disabilità peccavo troppo e non ero in grado. Quindi sì è un po' stato così da tutta la vita. Però da bambino mi prendevano in giro perché ero l'unico bambino con gli apparecchi acustici grandi. Ho sempre attuato la tecnica dell'autoironia per sopperire a questa cosa. Da piccolo soffrivo un po' di bullismo, ma quando vedevano che io in primis ridevo della mia condizione erano tutti portati a farlo. Quindi non ridevano più di me ma insieme a me“.

Ha mai pensato di smettere? Cosa le ha fatto andare avanti?

“Di smettere mai. Io gioco deliberatamente senza gli apparecchi acustici invece, quasi tutti i miei compagni li usano. Li tolgo perché appena entro in campo smetto di pensare a tutto quello che mi circonda. Smettere di sentire mi aiuta di più a concentrarmi su quello che sto facendo. Recentemente ho partecipato anche ad un podcast di alcuni miei amici, dove, dopo la parte parlata, c'era una parte sul campo dove tutti hanno giocato con i tappi sulle orecchie tranne io perché ce li ho incorporati. E abbiamo fatto questa partita dove tutti eravamo allo stesso livello e per una volta si sono immedesimati in quello che provo io. È stato un bello scambio di prospettive“.

Come funziona il suo allenamento? Ad esempio, quali sono le principali difficoltà? C'è qualcosa che deve assolutamente evitare?

“In realtà quando mi alleno con i sordi abbiamo un interprete che con la lingua dei segni ci spiega cosa dice il mister. Per gli allenamenti, i raduni, il riscaldamento prepartita con gli Insuperabili basta semplicemente non andare per primi per vedere l'esercizio che fa quello prima di te. Con gli Insuperabili c'è un'attenzione particolare. Il mister si pone sempre di fronte a me in modo che io riesca a leggere le labbra o comunque che il suono mi arrivi frontalmente“.

Spesso quando si elogia un atleta sordo o comunque con qualche tipo di disabilità ci si sofferma più sullo sforzo compiuto per aver superato quest'ultima che non sul risultato sportivo in sé. Come si sente quando il focus si accentra su questo e non sull’impresa stessa per una vittoria?

“A me non da fastidio il fatto che si concentri sul bypassare la sordità o la disabilità attraverso lo sport. È una cosa su cui faccio focus anche io perché alla fine il risultato finale può essere una vittoria ma anche una sconfitta. L'importante è partecipare e fare più esperienze possibili. Il messaggio che mi piace mandare è quello di riuscire a bypassare la propria disabilità attraverso lo sport perché magari c'è qualcuno che non ha questa forza e pensa di non essere in grado. Magari vedendo un ragazzo come me, o chi ha la Sindrome di Down, o chi è cieco, si rende conto di poter fare questo tipo di esperienze“.

Come si fa dopo un successo a preparare con la stessa determinazione la gara successiva?

“Direi con la bellezza nel giocare a calcio. Io gioco ancora per passione e non come altri che lo fanno per un rimborso spese. Più che preparare una competizione penso a viverla senza avere la fissazione per la vittoria“.

C'è un messaggio che vorrebbe lanciare a chi pensa che lo sport paralimpico sia “di serie B“?

“Sì, che non lo è affatto. Io in primis pensavo che lo fosse. Una volta entrato nel mondo paralimpico ti accorgi che ci sono alcuni atleti che sono veramente di alto livello, di élite. Forse c'è gente che se fosse normodotata sarebbe nella super élite. Un esempio che faccio sempre è quello del record del mondo di salto in lungo che è paralimpico. Una persona senza gambe che salta più in lontana di una con. Quindi non è assolutamente di serie B“.

Quali sono i suoi prossimi obiettivi?

“Sicuramente le Olimpiadi di Tokio a novembre dove mi sto preparando da un anno. Ci tengo moltissimo perché ci ho già partecipato a Brasile 2022 ed è veramente bellissima come manifestazione. Siamo un bel gruppo. Sono 7 anni che siamo con lo stesso mister e in teoria dovremmo riuscire ad arrivare almeno tra i primi tre. Sarebbe il coronamento di un percorso lungo che ci meritiamo“.

Antonio Marigliano, il cervello della squadra

È nato con un'emiparesi destra. Come è riuscito a superare la notizia di questa diagnosi? In tal senso lo sport l'ha aiutata?

“Diciamo che fin da piccolo ci sono state delle difficoltà perché ho fatto tanta fisioterapia, ho girato molti ospedali. Facevo fatica a camminare, la gamba la strusciavo molto. Poi piano piano sono riuscito a migliorare l'andatura della camminata. Il calcio è stato fondamentale perché ho iniziato all'età di otto anni e gli devo tutto“.

Se dovesse dirci una parola che descriverebbe la sua vita e la sua carriera fino ad oggi quale sarebbe?

“Consapevolezza perché negli anni ho capito di avere una disabilità, di avere un limite. Ma ho avuto anche la consapevolezza di superarlo togliendomi diverse soddisfazioni“.

C'è invece un momento buio in cui ha pensato di mollare veramente tutto?

“Quando sei adolescente subisci un po' di prese in giro da parte di ragazzini che non capiscono la difficoltà di quello che hai. Ringrazio però la mia famiglia che è mi stata vicina e i miei compagni“.

È cambiata un po' la percezione, anche da un punto di vista della comunicazione, verso gli sport paralimpici e c'è sempre più visibilità. Quanto aiuta tutto questo?

“Aiuta molto noi e altri ragazzi che sono nella stessa situazione. La comunicazione quindi è molto importante. Ci aiuta non soltanto a livello di visibilità ma anche a livello morale per far vedere che noi abbiamo fatto qualcosa di grande“.

Ha un consiglio da dare a chi si rassegna del tutto dopo aver ricevuto una diagnosi simile alla sua?

“Di non mollare mai perché piano piano le soddisfazioni arrivano. Andare avanti nonostante le difficoltà, non ascoltare le altre persone che ti giudicano“.

Quali sono i suoi prossimi obiettivi?

“Vincere che è la cosa più importante. Ma anche di stare bene in questo gruppo e di cercare di aiutare qualche ragazzo che è in difficoltà“.