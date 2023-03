E così un’altra pagina di storia del calcio femminile è stata scritta. Non tanto per il risultato della partita ma per il record di spettatori presenti. All’Olimpico di Roma andava in scena il match di andata dei quarti di finale di Champions League tra Roma e Barcellona quando si è stabilito un nuovo record: sono state 39.454 infatti le persone che hanno incoraggiato le ragazze fin dal primo minuto superando il precedente di 39.027 stabilito in Juventus-Fiorentina del 24 marzo 2019.

Com’è andata la partita

Era l’andata dei quarti di finale che la Roma ha raggiunto alla sua prima partecipazione alla Champions League, ottenuta grazie al secondo posto nell’ultimo campionato. Il Barcellona, campione di Spagna e d’Europa due anni fa, era favorito e in campo lo ha dimostrato, soprattutto nel primo tempo, riuscendo a vincere 1-0. La squadra di casa è stata tenuta a galla dalle parate di Ceasar, migliore in campo, ma ha provato ad impensierire la corazzata spagnola nella ripresa dove più a volte ha sfiorato la rete con le conclusioni di Haavi, Giacinti e Giugliano, il primo “numero 10” a giocare all’Olimpico per la Roma dopo il ritiro di Francesco Totti.

Da ricordare anche che lo stadio è stato aperto per tre quarti, soltanto la curva nord è rimasta chiusa, e quei tre quarti sono stati quasi completamente riempiti da oltre 39mila persone. I tifosi del Barcellona erano soltanto qualche decina mentre il resto tutti romanisti, tra normali paganti (i biglietti partivano da 5 euro) e abbonati alla Roma maschile che per l’occasione hanno potuto vedere la partita gratuitamente. All’intervallo, inoltre, è stato allestito un piccolo palco davanti la Monte Mario in cui si sono esibiti Noemi e Carl Brave.

L’omaggio delle due juventine

Anche le due calciatrici della Juventus Women, Martina Rosucci e Cristiana Girelli, attraverso il proprio canale Instagram, hanno voluto festeggiare le quasi 40mila presenze dell’Olimpico: “Sono decenni che lottiamo per questi traguardi storici… E dopo aver visto il mio stadio stracolmo nel marzo 2019 è una grande emozione vederne un altro così oggi… È meraviglioso, e sono felice soprattutto per le ragazze che sono anni e anni che sognano una notte così in Italia”, le parole della centrocampista. “A distanza di 4 anni, ieri sera si è rivisto un altro stadio con quasi 40mila persone per una partita di calcio femminile. Wow. La speranza è che non si debba aspettare le grandi occasioni ma che presto sia normalità”, conclude il bomber della squadra bianconera.