Il Comitato paralimpico internazionale annuncia la squadra dei rifugiati a Tokyo

Sarannogli atleti che rappresenteranno laai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. A darne conferma è stato il Comitato Paralimpico Internazionale (CPI).(i profili sono disponibili qui ) che gareggeranno in 4 discipline: atletica, nuoto, canoa e taekwondo. Una piccola rappresentanza, simbolica, coraggiosa, delle oltrein tutto il mondo che sono costrette a fuggire da guerre, persecuzioni e violenza, di cui, una rifugiata cubana che ha già partecipato ai Giochi Paralimpici di Londra nel 2012 gareggiando per gli Stati Uniti. La SPR è stata annunciata in un video commovente , a cui hanno partecipato alcune star internazionali, come il frontman dei Coldplay, il calciatore(da piccolo è stato costretto a fuggire dalla Bosnia ed Erzegovina, suo paese di origine, trovando rifugio in Germania) e lo scrittore(lui stesso rifugiato afghano), o che sostengono la causa dei rifugiati, tra cui. Questi sono gli atleti che parteciperanno ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020:(nuoto),, (atletica),(taekwondo),(nuoto),(canoa) e(atletica). Tutti loro gareggeranno sotto la bandiera del CPI, e saranno la prima squadra a entrare allo Stadio Nazionale di Tokyo durante la cerimonia di apertura., ha dichiarato: "Esorto tutte le persone, ovunque si trovino, a sostenere la, la Squadra Paralimpica Rifugiati. Questi atleti sono l’esempio di come lo sport possa essere un fattore di cambiamento: hanno subito lesioni che gli hanno cambiato la vita, sono fuggiti in cerca di salvezza e hanno intrapreso viaggi pericolosi, ma nonostante i numerosi ostacoli, sono diventatipronti a competere ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020"."Lo sport è uno strumento potente per l’dei rifugiati con disabilità nella società - ha aggiunto Parsons - e l’annuncio della SPR è un momento toccante per il CPI: stiamo mantenendoche abbiamo preso al Forum mondiale dei Rifugiati dell’nel 2019 per promuovere la partecipazione equa dei rifugiati agli eventi sportivi". L’UNHCR, il CPI e gli atleti della SPR, infatti, auspicano un mondo in cui tutte le persone costrette a fuggire dai loro Paesi di origine abbianoe possano impegnarsi per un mondo inclusivo ed equo per tutti. Un annuncio, quello di ieri, accolto con grande gioia anche da. "Sono felice di congratularmi con ciascuno dei sei atleti nominati oggi come membri della Squadra Paralimpica dei Rifugiati del Comitato Paralimpico Internazionale - ha detto - Sono anche immensamente orgoglioso di poter collaborare con il CPI per promuovere l’inclusione deinello sport. Questi atleti, sia come individui che come squadra, inviano un messaggio diai rifugiati di tutto il mondo. Sono dei veri pionieri nel promuovere l’inclusione dei rifugiati e delle persone con disabilità, nello sport d’élite e nella vita, e ci auguriamo che il loroci porti più vicini a un mondo inclusivo ed equo per tutti”, ha concluso Grandi. * La partecipazione di Parfait ai Giochi è subordinata alla sua qualificazione entro il 1 agosto 2021.