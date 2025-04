Pallavolista scende in campo al sesto mese di gravidanza: “Non sono la prima donna a farlo“

E' scesa in campo con la divisa e con un pancione molto evidente e non si è vergognata a farlo, anzi è stata molto fiera della propria scelta. Stiamo parlando di Priscila Heldes, pallavolista che gioca nella serie A brasiliana con il Fluminense, che, nonostante sia quasi al sesto mese di gravidanza, ha deciso di non abbandonare la squadra nel match contro Sesi Bauru nei quarti di finale dei playoff della Superliga. Le immagini sono diventate subito virali facendo il giro del mondo e scatenando l'inevitabile dibattito: è giusto che continui a giocare o avrebbe già dovuto smettere per salvaguardare la vita del bambino?

“Ogni gravidanza è unica“

La squadra di Heldes ha perso, ma nonostante la sconfitta, la trentatreenne, sui social, si è dichiarata soddisfatta di poter continuare a fare quello che le piace, anche in dolce attesa: “Ogni gravidanza è unica, ma se c'è una cosa che condividiamo durante questo processo è la scoperta di una fonte incredibile dentro di noi. Ci sono dubbi, solitudine, stanchezza, ma ogni volta che pensi di non farcela, esci e ti metti alla prova come se lo avessi fatto per tutta la vita. Ad ogni cambiamento del mio corpo, ad ogni sviluppo di mio figlio, mi rendo conto di quanto Dio sia meraviglioso e di come si prenda cura di ogni dettaglio. Non sono la prima a continuare a lavorare durante la gravidanza e non sarò nemmeno l'ultima, e questo è meraviglioso”.

Il consulto medico

Molti si sono chiesti se il gesto abbia messo a rischio la vita di Emanuel, questo il nome del bambino. A tranquillizzare la situazione ci ha pensato la stessa pallavolista che ai media brasiliani ha spiegato che “appena ho scoperto di essere incinta, sono andata dal medico che mi ha detto: “Se stai bene e sei in salute, vai avanti. L'ho fatto, sto bene ed è davvero speciale poter vivere questo momento con mio figlio”.

Il dibattito social

Ma come spesso accade il dibattito è diventato social. Su X molti utenti hanno commentato la scelta della donna. “Che assurdità, non dovrebbe giocare, perché sta mettendo in pericolo la vita del suo bambino”, scrive un utente. “La gravidanza non è una malattia, giusto che giochi”, continua un altro. Anche in questo caso, come è abituata a fare in campo, Heldes ha “schiacciato” le polemiche scegliendo una “battuta“ leggera: “Ci sono alcune cose che non posso fare, ma basta stare attenti e non cadere a faccia in giù. A parte questo, nessun problema”.

Serena Williams incinta sul campo di allenamento

I precedenti

Ma quella di Heldes non è la prima volta assoluta. Rimanendo nell'ambito del volley possiamo trovare grandi nomi come la palleggiatrice brasiliana Fabiola e la schiacciatrice Isabel Salgado. Spostandoci nella sciabola troviamo invece il caso di Nada Hafez che ha gareggiato alle Olimpiadi di Parigi 2024 rivelando di essere incinta soltanto dopo la sua eliminazione. “Quelle che a voi sembrano due persone sulla pedana, in realtà erano tre! Eravamo io, la mio avversaria e il mio piccolo bambino che ancora deve venire al mondo!“, il post della dell'atleta egiziana. L'altro grande nome che ha partecipato in dolce attesa ad un prestigioso torneo vincendolo è quello di Serena Williams che ha scoperto di essere incinta pochi giorni prima dell'Australian Open del 2017.