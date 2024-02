Sinisa Mihajlović, oggi la camera ardente in Campidoglio. La moglie: "Ritaglierò dal tuo ricordo tante stelle"

La moglie Arianna: "Ritaglierò dal tuo ricordo tante stelle"

, in Campidoglio, sarà aperta al pubblico dalle 10 fino alle 18, laper Sinisa Mihajlović l'ex calciatore e allenatore serbo morto il 16 dicembre a soli. Il "guerriero del calcio" dal 2019 combatteva contro una forma acuta di leucemia mieloide. Si era sottoposto anche al trapianto di midollo osseo ma "il mostro" era ricomparso a marzo 2022. Quindi nuove cure e ad agosto era tornato ad allenare il suo Bologna. Lo scorso 1° dicembre Mihajlović aveva fatto una sorpresa al suo ex allenatore,, durante la presentazione della biografia del boemo. E' stata l'ultima uscita pubblica del serbo. Domenica 11 dicembre, in seguito al peggiorare delle sue condizioni, è stato ricoverato in ospedale e già il 12 dicembre laed è entrato in. Stretto nell'intimità della sua famiglia, si è spento il 16 dicembre, un giorno triste per il mondo del calcio e non solo. Appena saputa l'infausta notizia, sui social è partita un'onda infinita di messaggi di cordoglio . Le parole più toccanti arrivano dalla famiglia.ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte": è la dedica a Sinisa Mihajlović della moglie, l'ex ex soubrette televisiva, che ha pubblicato un post, con una foto che li ritrae sorridenti sul suo profilo Instagram. I due erano legati sentimentalmente dal febbraio 1995 e luglio 2005 si erano sposati. Da questa relazione sono nati cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas.La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio, per me papà, per voi Sinisa Mihajlović. Fa troppo, troppo male". Cosìparla del padre, morto il 16 dicembre a 53 anni, in un messaggio su Instagram. "È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco" prosegue il toccante post. La figlia Virginia, 24 anni, non si dà pace. "ma trovo la forza nell'amore immenso che mi hai donato in questi anni di vita insieme, talmente forte che mi accompagnerà per il resto dei miei giorni. Dopo aver scoperto il tuo destino,, in cui mi hai donato tutto, tutto quello che un padre avrebbe potuto donare ad una figlia, anzi molto di più. Mi hai amata immensamente, con tutte le forze che avevi. Mi hai protetta da ogni cosa, da tutti e tutto. Tu sei stato troppo. Troppo per me. Troppo per noi. Troppo per tutti".dedica al padre Sinisa alcuni versi di una. "Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio non già perché con quattr'occhi forse si vede di più Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue". Il post, corredato da una serie di scatti del serbo quando ancora giocava a calcio, continua così: ", anima pura, rara, orgoglio della mia vita, mio eroe, mio grande amore. Ovunque tu sia io so amare fino a lì".Il figlio, via Instagram, saluta così il padre: "Caro papà, grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Sei e sempre sarai il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione di vita, in questo momento così difficile farò esattamente come mi hai insegnato te, non mollerò di un centimetro con coraggio e forza, e cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perchée mi darai forza come hai sempre fatto".