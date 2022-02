L’Iva è finalmente scesa, anche se non quanto si sperava, ma di Tampon Tax non si smette di parlare. Per questo, in attesa di una legge che vada a sanare una situazione di ‘discriminazione fiscale di genere‘ ancora presente nonostante l’approvazione da parte del Governo di una riduzione dal precedente 22% al 10% per il 2022, alcune realtà corrono ai ripari. Tra queste anche LloydsFarmacia, che ha deciso di azzerare l’aliquota sugli assorbenti femminili nei 260 centri italiani – nonché online – per tutto il 2022.

Iva azzerata nelle farmacie e assorbenti gratis nelle scuole