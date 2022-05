di Nicolò Guelfi

Un’azienda che mescola tecnologia, spazio per le donne e servizi per giovani e anziani. TaskRabbit, la società fondata in California nel 2008 dall’imprenditrice Leah Busque e acquistata da Ikea nel 2017, offre un servizio per tutti coloro che hanno bisogno di svolgere lavoretti casalinghi, come ad esempio il montaggio dei mobili. Avevamo già raccontato la storia virtuosa di Sara Wilson e Silvia Scalzi, due amiche che durante la pandemia si erano reinventate come esperte di bricolage. Oggi, a un anno dall’arrivo in Italia, si registra che il 60% dei tasker attivi sulla piattaforma sono proprio donne.

Una sfida al femminile

In un mondo del lavoro che tende a non favorire l’ingresso e la carriera femminile, il network globale che mette in contatto chi ha bisogno di una mano per lavori dentro e fuori casa con tuttofare professionisti rappresenta un importante traguardo: il nostro Paese si attesta quello con la più alta percentuale di lavoratrici donne, seguita dalla Spagna (57%), Regno Unito (45%) e Germania (35%). Ma anche nei ruoli dirigenziali le posizioni di spicco sono a maggioranza femminile: dal 2020 l’amministratrice delegata è Ania Smith, mentre la managing director per l’Europa è Begum Zarmann, la quale ha sottolineato come il successo della piattaforma sia legato anche al periodo storico particolare che stiamo vivendo: “È stato interessante notare quanto le donne non si siano sottratte alle sfide, durante questi tempi senza precedenti. Molte persone, rimaste senza lavoro a causa della pandemia, hanno vissuto TaskRabbit come un’opportunità per guadagnare un reddito extra. Il periodo di lockdown ha anche dato la possibilità alle persone di pensare davvero a ciò che volevano fare e a riconsiderare le loro priorità”.

La flessibilità è la chiave del successo

Le motivazioni questo successo sono varie, ma la principale può essere la flessibilità: “Il fatto che ogni tasker (questo il nome dei tuttofare) possa scegliere quando lavorare e quanto farsi pagare per il proprio servizio costituisce un grande punto a favore – spiega Marco Macconi, Southern Europe Manager di TaskRabbit –. Quando il servizio è arrivato a Milano e Roma un anno fa abbiamo iniziato con 3000 utenti. Oggi sono oltre 6500. Bisogna considerare inoltre che un tasker riceve il 100% del compenso da lui pattuito con il cliente, più eventuali mance. All’azienda spetta solo una piccola percentuale aggiuntiva, nulla viene tolto al lavoratore”. La domanda delle donne lavoratrici va incontro all’offerta del sito, ma c’è anche una sfida ai luoghi comuni, come spiega sempre Macconi: “Sappiamo che spesso le donne hanno esigenza di avere un’agenda di lavoro flessibile, ma credo che ci sia anche la volontà di dimostrare che possono svolgere dei compiti che sono tradizionalmente considerati adatti solo per gli uomini. È un modo per dire che la diversità e l’inclusione nel lavoro sono cose vere, non solo parole”.

Dove è disponibile e a chi si rivolge il servizio

Ad oggi il servizio è disponibile solo a Roma, a Milano e nelle rispettive province, ma nei primi 365 giorni sono state registrate oltre 153mila prenotazioni, principalmente per richieste di assemblaggio mobili, l’aiuto per i traslochi e le piccole riparazioni domestiche. La tipologia di utenti che si rivolgono a TaskRabbit è varibile: dagli studenti fuorisede agli anziani con difficoltà nello svolgere compiti gravosi, ma la fascia preponderante è sicuramente quella più giovane. il 52% dei clienti ha un’età compresa tra i 25 e i 44 anni, mentre il 22% delle richieste proviene da under 25.

Il successo e la diffusione del servizio sono dovuti anche al fatto che in grandi città come Milano è Roma, se non si è del posto, può essere difficile trovare subito un professionista in grado di svolgere il lavoro. TaskRabbit ha costituito una vetrina molto utile soprattutto per il pubblico giovane e fuorisede nei grandi centri, ma le ambizioni di crescita non sono finite: “Abbiamo in programma di estendere il servizio anche al resto dell’Italia. Ancora non sappiamo con certezza le date, ma il progetto c’è. Il discorso anagrafico è vero, i giovani sono i principali clienti, ma crediamo che anche altre fasce d’età potrebbero beneficiare di questo servizio. Ci piace dire che il nostro è un servizio ‘boomer proof’”, conclude Macconi.

Il risultato ottenuto da TaskRabbit non è da sottovalutare: stando a un report stilato da Edge Strategy, società che occupa di certificare la parità di genere all’interno delle aziende, nel 2021 le donne nei board di direzione delle aziende da loro analizzate erano solo il 24,7%, mentre ai livelli di top management erano il 29,6%. Il tasso di occupazione femminile nel nostro Paese nel 2021 ha raggiunto il suo massimo storico con una quota che si attesta al 50,5%. Ciò significa che solo una donna su due ha un impiego e molto deve essere ancora fatto per creare un contesto in cui queste possano accede e crescere nell’ambito professionale nella stessa misura degli uomini.