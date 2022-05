di Ettore Maria Colombo

Le mine, per il governo, ormai sono ovunque. Gli ostacoli, vere e proprie ‘mine’, sulla strada del governo sono determinati in primo luogo, ovviamente, dal conflitto in Ucraina , con le sue implicazioni di politica estera (Solo difensive o anche offensive?) e le sue conseguenze economiche (rincari di gas e petrolio e ristori alle imprese e alle famiglie). Ma anche da una pandemia che al momento appare fiaccata ma non debellata dalla campagna vaccinale, e da notevoli diversità di vedute in campo fiscale tra forze ideologicamente e culturalmente divise. Proprio in questi giorni un nuovo banco di prova la maggioranza lo dovrà affrontare in un vertice sul ddl concorrenza, su cui le posizioni di partenza appaiono quasi inconciliabili: basta pensare, ad esempio, al tema delle concessioni ai balneari con Lega e FI di nuovo sulle barricate.

Maggioranza di governo sempre più sfilacciata. “Non siamo d’accordo su temi esistenziali e di fondo come la guerra e la pace, o su come fronteggiare la recessione economica, con quali ricette e politiche, e voi pretendete che ci mettiamo d’accordo su temi divisivi di natura come i diritti civili ?”. Lo sfogo del senatore dem –dove giacciono la maggioranza delle proposte in tema (eutanasia e ddl Zan, soprattutto) mentre ius soli e droghe leggere ‘dormono’ ancora prima e ancora meglio direttamente dentro la Camera –la dice lunga. La maggioranza che regge il governo Draghi va avanti a colpi di spintoni. Dalla riforma del catasto, su cui hanno puntato i piedi Lega e Forza Italia, al recente scontro sull’Ilva (in pratica, la maggioranza si è spaccata su 150 milioni da dare all’azienda, soldi in origine destinati a bonifiche e decarbonizzazione con Pd e M5s che hanno votato contro il parere del governo che si è salvato solo col centrodestra) non c’è giorno che la maggioranza di governo non mostri quanto è poco coesa e sfilacciata.

Dall’ utero in affitto alla legalizzazione della cannabis; dall’eutanasia al ddl Zan, passando per lo ius scholae, i provvedimenti su temi etici ei diritti delle persone lastricano come altrettante potenziali mine il sentiero stretto in cui il governo Draghi, e la sua maggioranza fin troppo composita, deve avanzare da qui alla fine della legislatura. Un percorso che, a meno di sorprese legate ad eventuali scioglimenti anticipati delle Camere, durerà poco meno di un anno, ed è già pieno di potenziali ostacoli, più o meno grandi ,e incidenti potenzialmente letali per una maggioranza ricca, appunto, di fin distinguo al proprio interno.

Certo, sulla riforma del catasto, alla fine, l’accordo si è trovato, ma con quanta fatica! Inoltre, le elezioni amministrative, per quanto locali, incombono e le divisioni dei partiti, in previsione del 12 giugno (primo turno elettorale) , non possono che acuirsi. Serpeggiano, ogni tanto, anche ‘tentazioni’ da pre-crisi di governo, anche se poi, per fortuna, vengono ogni volta stoppate. Parlamento incapace di affrontare i temi etici. Figurarsi, in questa cornice, cosa vuol dire parlare di temi etici.

In questo quadro così contrastato, i provvedimenti sui temi etici, a maggior ragione, vengono dominati da una visione del mondo diversa se non addirittura inconciliabile tra i maggiori partiti della coalizione di governo e, a volte, addirittura anche all’interno degli stessi partiti. Va anche detto che, vista la ristrettezza dei tempi, queste proposte potrebbero non riuscire a trasformarsi in legge per un banale problema di tempistica (a ottobre si apre la sessione di bilancio e, fino ad allora, ci sono già tanti ddl in via di conversione), lasciando però ugualmente sul campo spaccature, polemiche e ‘ferite’.

Ma ecco un quadro dei principali temi etici oggi sul tappeto e all’esame delle Camere che dividono i diversi partiti. Utero in affitto, cannabis, eutanasia, omofobia, ius scholae: i tanti, e diversi, ddl fermi al palo.

L’utero in affitto

I capigruppo di Montecitorio hanno stabilito che il testo base, licenziato dalla Commissione Giustizia, approdi nell’Aula della Camera dal 23 maggio. Propone di perseguire l’utero in affitto come reato universale, ed è condiviso dai partiti di centrodestra, compresa Fdi, ma assolutamente non dai partiti di centrosinistra che hanno manifestato il loro ‘no’ a quella che ritengono una vera e propria ‘punizione’ della maternità surrogata. FdI, FI e Lega contano poi sul fatto di non rimanere soli nella loro battaglia: una stretta sull’utero in affitto è reclamata anche da alcuni esponenti della sinistra e sicuramente da una certa parte delle femministe, oltre che dal mondo cattolico .La cannabis. Anche il testo che mira alla liberalizzazione della produzione domestica della Cannabis è all’esame della commissione Giustizia della Camera. A spingere per l’approvazione sono soprattutto i 5S che, come ha spiegato il presidente della commissione Mario Perantoni riferendosi a un recente fatto di cronaca, vogliono “una legge anche per escludere processi fuori dal tempo”. Ma la Lega e F di annunciano barricate, e hanno chiesto una lunghissima serie di audizioni per rallentare l’esame del provvedimento.

L’eutanasia