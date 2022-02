Ucraina Russia, guerra a Kiev. I civili combattono in strada: “Difendiamo il nostro Paese”

di Remy Morandi

Terzo giorno di guerra in Ucraina. Kiev resiste all’invasione della Russia. Gli scontri nella capitale sotto assedio sono intensi. I civili ucraini combattono per le strade della città con fucili e molotov. L’avanzata delle truppe e dei carri armati russi procede, ma più lentamente di quanto si potesse credere. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky guida personalmente la resistenza e respinge l’evacuazione offerta dagli Stati Uniti: “La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio”. Secondo il governo ucraino sono oltre 3500 i soldati russi morti, ignoto il numero di vittime dell’esercito e dei civili ucraini. Il presidente russo Vladimir Putin ieri ha esortato l’esercito ucraino a prendere il potere a Kiev e a cacciare Zelensky. L’ucraino ha risposto con un video: “Io sono qui. Continuiamo a difendere il nostro Paese. Dai nostri partner stanno arrivando armi ed equipaggiamenti“.

I civili imbracciano le armi: “Difendiamo Kiev”

Nella notte di venerdì 25 febbraio, quella definita dal presidente Zelensky “la più dura”, l’attacco russo è stato respinto. Il presidente ucraino ha chiesto in un video ai suoi cittadini di non deporre le armi e di “difendere Kiev“. La popolazione ha risposto all’appello, imbracciando qualsiasi tipo di arma per respingere l’attacco russo. Tante le famiglie che si sono rifugiate nella metropolitana. Ma i beni di prima necessità scarseggiano: mancano acqua, cibo e medicine.

L’esodo dall’Ucraina: 200mila profughi verso l’Europa

Le associazioni umanitarie parlano di circa 200mila profughi già fuggiti dall’Ucraina verso l’Europa occidentale. Polonia, Romania, Ungheria e Slovacchia hanno già segnalato la presenza di profughi ucraini ai propri confini. La Polonia ha annunciato di aspettarsi un milione di rifugiati, ma le Nazioni Unite ritengono che nei prossimi giorni il numero potrebbe anche triplicare. L’Onu ha stimato che in totale saranno cinque milioni i profughi ucraini che cercheranno rifugio in Europa.

Venerdì 25 febbraio 2022

Il tweet in russo di Papa Francesco: “Guerra fallimento dell’umanità”

“Ogni guerra rende il nostro mondo peggiore di quanto fosse prima – scrive in russo e in ucraino su Twitter Papa Francesco -. La guerra è il fallimento della politica e il fallimento dell’umanità, una vergognosa capitolazione, una devastante sconfitta di fronte alle forze del male (Fratelli Tutti 261)”.

Putin all’esercito ucraino: “Prendete il potere a Kiev”

Mentre Kiev viene assediata dall’esercito russo, il presidente Vladimir Putin ha esortato l’esercito ucraino a “prendere il potere a Kiev” e a rovesciare il presidente Zelensky e il suo “governo di neonazisti e drogati“. Così ha dichiarato Putin, che ha anche invitato l’esercito ucraino a non usare i civili come “scudi umani“. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha chiesto ai suoi cittadini di fare “scorte di acqua, cibo e beni di prima necessità” e di preparare “vestiti caldi e coperte da portare nei rifugi”.

Cremlino: “Pronti al negoziato”

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che Putin “è pronto a inviare a Minsk una delegazione russa a livello di rappresentanti del Ministero della Difesa, del Ministero degli Affari Esteri e dell’amministrazione presidenziale per i negoziati con una delegazione ucraina”. Poi la precisazione: “I possibili negoziati a Minsk possono iniziare in qualsiasi momento” ma “non cancellerebbero l’operazione speciale russa in Ucraina”, informa il Ministero degli Esteri russo, citato da Interfax. Ma prima “Kiev deve decidersi, o parla con il nostro Paese, o accusa il nostro Paese”, ha aggiunto Mosca, sottolineando che è troppo presto per indicare a che livello una delegazione russa potrebbe partecipare ai colloqui.

Zelensky a Putin: “Sediamoci al tavolo”

Il presidente ucraino ha invitato Putin a sedere intorno a un tavolo per trattare. Lo riferiscono la Tass e Interfax. “Voglio fare appello ancora una volta al presidente della Federazione Russa. I combattimenti sono in corso in tutta l’Ucraina. Sediamoci al tavolo dei negoziati per fermare la morte delle persone”, ha dichiarato il presidente.

Giovedì 24 febbraio 2022

Putin autorizza l’attacco: “Non avevamo altra scelta”

Nella notte di giovedì 24 febbraio Vladimir Putin ha annunciato l’avvio delle operazioni militari in Ucraina, affermando di dover proteggere il Donbass. Il presidente russo ha esortato le forze ucraine a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che Mosca non intende occupare l’Ucraina ma “smilitarizzare” e “denazificare” il Paese con “un’operazione militare speciale”. La Russia “non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l’Occidente”, ha affermato Vladimir Putin. “Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire” in Ucraina “sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato”, ha detto il presidente russo citato dalla Tass. Un’ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono “inaccettabili”, ha aggiunto Putin. Nel pomeriggio il presidente russo in diretta tv ha giustificato l’attacco, sottolineando che Mosca “era semplicemente rimasta senza la possibilità di agire altrimenti”.

Chernobyl, paura per un deposito di scorie

Chernobyl è caduta. L’Ucraina ha confermato di aver perso il controllo della ex centrale nucleare. Nel pomeriggio si erano verificati scontri e combattimenti e il ministero dell’Interno ucraino citato dalla Nbc aveva confermato gli scontri, precisando che gli impianti di stoccaggio delle scorie erano intatti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che i soldati ucraini stavano “sacrificando la loro vita per evitare una seconda Chernobyl“.

Biden: “Putin pagherà le conseguenze della guerra”

L’attacco della Russia è stato annunciato proprio mentre il Consiglio di Sicurezza dell’Onu si era riunito per trovare una soluzione alla crisi. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che “Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenze umane. Solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà, e gli Stati Uniti, i loro alleati e partner risponderanno in modo unito e deciso. Il mondo riterrà responsabile la Russia e le chiederà conto”. In un tweet il presidente americano ha fatto sapere che al G7 “ci siamo accordati per portare avanti ulteriori sanzioni alla Russia, che saranno devastanti”. E in serata in diretta televisiva ha dichiarato: “Putin è l’aggressore e ne pagherà le conseguenze”.

Italia e Europa condannano l’attacco russo: “Sanzioni massicce”

In Italia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di Difesa. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha condannato l’attacco “ingiustificato e ingiustificabile” della Russia. I leader del G7 riuniti condannano in una dichiarazione congiunta al termine della videoconferenza “l’invasione russa nel modo più aspro. Affermiamo il nostro inamovibile appoggio e la nostra solidarietà all’Ucraina”. Al vertice hanno partecipato tra l’altro il presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Boris Johnson. Dall’Europa arriva un’altra dichiarazione congiunta: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri Josep Borrell hanno annunciato un pacchetto di sanzioni massicce nei confronti della Russia.

Le associazioni umanitarie: “Proteggere i civili”

Le associazioni umanitarie si appellano per la fine delle ostilità. “È iniziata una nuova guerra in Europa”, dichiara in un comunicato Emergency, che denuncia come “anche questa volta le scelte della politica ignorano la salvaguardia della vita delle persone. Si sceglie di nuovo la logica della guerra, praticata o provocata, come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali. Chiediamo che i Paesi coinvolti – continua l’associazione – tornino al tavolo dei negoziati e che l’Europa eserciti la sua influenza e faccia tutto quello che è in suo potere per fermare il conflitto. Chiediamo a tutti coloro che rifiutano la guerra di far sentire la loro voce. Basta armi, basta vittime”. Amnesty chiede che la protezione dei civili diventi la “priorità assoluta” e si appella affinché non vengano commessi “attacchi indiscriminati”, non vengano utilizzate “armi vietate” e “armi esplosive in zone popolate”. Save The Children fa sapere che ci sono “7,5 milioni di bambini che rischiano di pagare le conseguenze di questa escalation” e “almeno 400mila vivono nell’area a più alto rischio”.