Un anno di Luce! – Lo speciale mobile tutto da leggere

Abbiamo realizzato un’edizione speciale di Luce! uscita per la prima volta in formato cartaceo il 30 novembre in occasione della festa per il primo compleanno di Luce!, festeggiato al Teatro della Pergola di Firenze insieme a Francesca Michielin e tanti altri illustri ospiti.

Scopri la versione pensata per mobile dello speciale di Luce!, 91 pagine ricche di storie, interviste e testimonianze dedicata ai temi della diversità, dell’inclusione e della coesione.

Scarica qui lo speciale di Luce! gratuito

Sono tanti gli articoli, le storie, le testimonianze cui il progetto di Editoriale Nazionale, ha dato spazio, vedendo crescere numero di lettori e autorevolezza. E continuerà a farlo, sotto la guida di Agnese Pini, direttrice de “La Nazione” e di “Luce!”, a capo di una redazione pronta a confrontarsi ogni giorno con argomenti e realtà in costante evoluzione: condizione femminile, diritti umani, sessualità, etica del fine vita, economia green, disabilità, social network.