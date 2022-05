Un borgo artistico per includere giovani talenti in difficoltà: “La mia mission possibile”

di Titti Giuliani Foti

“Il mio progetto è quello di avere un nuovo borgo artistico culturale e d’inclusione sociale a Venezia. Che sia aperto ai giovani talenti in difficoltà, dove si possano esprimere con l’arte attraverso laboratori e stage pensati per loro, in spazi dedicati a loro”. Accade nel mondo, ogni tanto, un miracolo: è quello che ha fatto con estrema generosità, lucidità e semplicità Armanda Boffa Marchesani, farmacista per mezza vita, che da moderna mecenate ha scelto di dedicare, da ora in poi, la sua esistenza all’arte per aiutare, sostenere, stare vicina ai talenti in difficoltà.

È vero che dietro ogni storia c’è sempre una persona: dietro la Fondazione Giorgio e Armanda Marchesani c’è anche una storia d’amore, lunga tutta una vita: “Giorgio mi chiedeva sempre cosa volessi come regalo, ai compleanni, agli anniversari, anche senza una ragione. Invece di un gioiello, chiedevo il rifacimento del soffitto, i telai delle finestre, la pavimentazione, il restauro di questa casa, che ora è diventata in sua memoria”. Sono “I Sogni del Giardino” e “Il Colore dei Sogni“ le due mostre in corso a Venezia, in un borgo artistico culturale creato dalla donna alla morte del marito: “Qui, nella città che gli diede i natali e che tanto amava”. È spiccia e diretta Armanda Boffa Marchesani mentre passeggia tra le sue corti, i giardini comunicanti, unici nel loro genere, a pochi passi da Campo dei Carmini, a Venezia, in Fondamenta Rossa.

In questi luoghi, proprietà di famiglia sin dalla fine del 1800, Armanda e Giorgio hanno trascorso molte stagioni felici.

“Negli anni –dice Armanda – ho visto passare i giovani studenti diretti a Cà Foscari o San Sebastiano. Quando Giorgio è mancato, ho deciso di ripartire dai suoi giardini dedicando impegno e lavoro al servizio di persone talentuose in difficoltà“. Non è stato facile far nascere il primo borgo artistico culturale della Fondazione intitolata a questa grande coppia di persone, Giorgio e Armanda Marchesani: “La mia fondazione ha lo scopo di valorizzare l’arte come forma di comunicazione e d’inclusione sociale. È questa la mia mission possibile: la dedizione all’altro con il cuore aperto verso bambini e giovani in difficoltà per malattie importanti“. Fin da subito la Fondazione è stata sede dei giovani dell’associazione “Artismo Venezia“. Merito di questa straordinaria signora elegantissima, in pantaloni stivaletti e gilet, che ha dato in comodato d’uso gratuito permanente laboratori e locali dove esprimere se stessi in assoluta libertà e serenità.