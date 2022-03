di Luca Marchetti

Un Cartellino Bianco per la pace. Il Principato di Monaco lancia un appello per chiedere la fine della guerra in Ucraina. E lo fa con un’iniziativa lanciata dalla ong Peace&Sport, un’organizzazione che da 15 anni si batte per la pace nel mondo, con sede nel Principato di Monaco e sotto il patrocinio di Alberto II. È stato proprio il principe di Monaco, membro del Comitato olimpico internazionale dal 1985, ad aver voluto usare lo sport come strumento diplomatico. E così venerdì 4 marzo la ong Peace&Sport ha lanciato il suo appello per la pace in Ucraina.

Sport as a force for Peace

Almost 100 athletes and #ChampionsforPeace are joining @peaceandsport by signing a statement that calls for peace & unity.

We invite you to raise your #Whitecard as a response to the conflicts.

You too sign here : https://t.co/uw2g2yuwGS#Ukraine pic.twitter.com/biU8Zyk5rb

— Peace and Sport (@peaceandsport) March 4, 2022