Il lungo cammino contro la violenza sulle donne: c’era una volta e purtroppo c’è ancora

di Gianna Conti

C’erano una volta, in Italia e in tutto il mondo (e purtroppo ci sono ancora), uomini che odiano le donne. C’erano una volta, in Italia e in tutto il mondo (e fortunatamente ci sono ancora), lotte e battaglie per garantire i diritti delle donne.

Nel 1965 esisteva ancora il matrimonio riparatore, che ‘metteva in sicurezza’ rapitori e violentatori in cambio delle nozze con le loro vittime: ma una ragazza di 17 anni, Franca Viola, osò sfidare la società, la legge scritta e quella non scritta, e denunciò il violentatore. Dal 1981, grazie a lei e a tutte le donne che hanno detto no – ispirate dal suo coraggio – non esiste più il concetto del matrimonio riparatore e la scappatoia che prevedeva; non esiste più il delitto d’onore, abrogato anch’esso nel 1981.

Nel 1975 ricordiamo il lungo cammino che fu intrapreso a partire dalle manifestazioni seguite allo “stupro del Circeo“, in cui due ragazze giovanissime, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, furono sequestrate, violentate e torturate da tre giovani della Roma bene. La Lopez fu uccisa, la Colasanti riuscì a salvarsi fingendosi morta. Vi furono cortei notturni, caratterizzati dal suggestivo slogan “riprendiamoci la notte”; vi furono presidi del Movimento delle donne nelle aule di tribunale, dove le vittime (donne) di violenza di fatto venivano trattate come imputate; vi fu l’inizio della lunga gestazione della legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale (entrata in vigore solo vent’anni dopo) e la creazione di centri anti-violenza in cui potessero trovare rifugio anche le donne vittime di violenza domestica.

Tanti atti di coraggio, singoli o collettivi. Passi avanti per trasformare ogni oppressione in indipendenza, ogni violenza in liberazione. Lucia Annibali ha trasformato la tragedia personale dello sfregio con l’acido, organizzato dal suo ex fidanzato, in impegno politico e parlamentare; la sua vicenda ha dato un grande risalto mediatico al reato di atti persecutori o stalking, che già dal 2009 condanna chi perseguita la propria ex, con telefonate, mail, appostamenti, fino a condurla in uno stato di terrore e di angoscia. Ci sono voluti altri passi, altre sofferenze, altre vittime. Tiziana Cantone nel 2016 si tolse la vita perché non ce la fece a sopportare la vergogna ed il dolore che le causò chi l’aveva tradita, mettendo in Rete sue immagini intime: anche l’orrore suscitato dal suo gesto ha portato alla legge del 2019 contro il revenge porn o ‘porno vendetta’. In tal modo è stato riempito un vuoto legislativo, seguendo l’esempio di Germania, Israele e Regno Unito, e di trentaquattro Stati degli Usa. Siamo passati dal silenzio e dalla vergogna per le violenze, le avances, le molestie subite, alle battaglie condotte nel 2017 dal movimento #MeToo e “ni una menos”; dalla lunga scia di femminicidi alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra in tutto il mondo il 25 novembre.

Un cammino ancora lungo da compiere: da condurre nelle pieghe della società che ancora oggi mostra anche giovani e giovanissimi, perfino donne e ragazze, imbrigliati in un retaggio culturale che fa loro identificare la donna come unica colpevole; e da condurre nelle aule di tribunale, dove le leggi dovrebbero essere applicate senza gettare lo sguardo ad un passato di discriminazione che sembra tornare troppo spesso.

Le leggi