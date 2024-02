Il Paese disconnesso: c'è un'Italia che non parla al cellulare. Perché il segnale non arriva

Milleduecento comuni "senza campo"

"Le Regioni usino i fondi per i ripetitori"

Un dossier per il rilancio, come Spagna e Francia

"Montagna vittima di sperequazioni, come Sud, donne e giovani"

C’è un’Italia di serie B, esclusa dallo sviluppo. E’ il Paese dei comuni che. Dove parlare di smart working suona come una beffa, così come la dad – la didattica a distanza – ha il sapore di uno scherno., relegate a una moderna prigionia, amministrazioni locali costrette a lavorare con gli antichi fax, piccoli comuni dove i, dalla posta alle banche,senza che a sostituirli arrivasse almeno la rete. I comuni isolati dal mondo si trovano per lo più nelle zone montane, ma non solo. Si tratta delle cosiddette, anzi bianchissime, dove non arriva neanche il segnale per il cellulare. Altro che linea, qui non squilla neanche il telefono. Sono le cosiddette, dove cioè l’installazione dei ripetitori e i costi di manutenzione non sarebbero ripagati da un adeguato numero di clienti che usufruiscono del servizio con telefonate o traffico dati.a coprire queste zone. E’ una delle gravi emergenze sociali con cui deve fare i conti il piano di rilancio del Paese.che dividono l’Italia.L’– l’– porta avanti da tempo la battaglia per riconnettere anche queste zone dimenticare al resto del Paese. Nell’estate di due anni fa, da luglio a settembre, Uncem mise in piedi una campagna di monitoraggio e ricevendocon le segnalazioni delle aree del Paese non coperte da segnale di telefonia mobile, da parte di sindaci, amministratori locali, cittadini. La campagna ha consentito di comporre un elenco cone i relativi borghi, frazioni, strade, pezzi di territorio dove telefonare, mandare un messaggio, navigare in internet con lo smartphone è impossibile o quasi.«E’ importante seguire la nostra mappatura delle aree senza segnale mobile, per un piano nazionale per le aree montane e a forte digital divide" è l'esortazione delstanno facendo investimenti importanti per eliminare il divario ma la strada da percorrere è ancora lunga. "Li ringrazio perché raccolgono positivamente tante istanze dei sindaci con Uncem – prosegue Bussone –. Gli investimenti preziosi degli operatori non possono non incrociarsi colper tutti i Comuni, e la velocizzazione delSulla telefonia mobile poi – continua – sosteniamo le regioni nel fare i piani per usare le risorse messe dallo Stato, volte a installare nuovi ripetitori nelle zone senza segnale".Dalarrivano segnali importanti, positivi dopo gli appelli rilanciati da Uncem che a metà marzoper rendere i territori e la montagna piùe alle risorse della nuova Programmazione comunitaria. Un documento in perfetta sintonia con i Piani, già varati, di, che dedicano, per contrastare abbandono e spopolamento."La montagna – prosegue Bussone – è al centro di un dibattito e di documenti politici di tutti i Partiti che individuano nelun asse importante per tutto il Paese, quanto lo sonoProprio in questi giorni in, dove non arriva il segnale, l’assessore regionale alle infrastrutture digitaliha chiamato a raccolta i principali operatori del settore telecomunicazioni, rilanciando la necessità di "un piano di investimenti da parte dello Stato, così come è già stato fatto per