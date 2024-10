L’agricoltura che cambia: xFarm Technologies annuncia un nuovo round di investimenti

XFarm Technologies, la tech company che supporta il lavoro di 450mila aziende agricole, annuncia la chiusura di un round di Serie C da 36 milioni di euro. A guidare il nuovo round, che segue il round di Serie B da 17 milioni del 2022 e il primo round da 3 milioni nel 2019, la società globale di investimenti nel settore tecnologico Partech, attraverso il suo Impact Growth Fund, che ha come obiettivo quello di far scalare i leader tecnologici europei di impatto che operano per risolvere sfide ambientali e sociali.

Il round vede anche la partecipazione di Mouro Capital, una società di venture capital con sede a Londra che persegue opportunità di investimento nel settore fintech in fase di crescita in Europa, Nordamerica e America Latina.

Anche Swisscom Ventures, United Ventures e tutti gli investitori istituzionali dei round precedenti hanno partecipato, rinnovando la propria fiducia in xFarm Technologies sulla base dei significativi risultati raggiunti negli ultimi due anni.

"Questo è un momento di profondi cambiamenti e grandi sfide per l`industria agroalimentare a livello globale. In XFarm Technologies vogliamo continuare a fornire gli strumenti più efficaci ed avanzati per affrontare questo scenario, con ulteriori investimenti in R&D e innovazione, tecnologie all’avanguardia nell’intelligenza climatica e nell’Ia per il supporto agronomico, e con un focus su sostenibilità e Agricoltura Rigenerativa", ha detto Matteo Vanotti, ceo di xFarm Technologies.

xFarm ha, tra i supporti che offre agli agricoltori, un’app per la gestione e l’ottimizzazione delle risorse di una azienda agricola. Grazie a una serie di satelliti e sensori, l’app consiglia come ottimizzare irrigazione, difesa e fertilizzazione.