Caretta Caretta salvata in spiaggia a Chioggia, aveva ingerito della plastica

Salvato un esemplare di tartaruga marina Caretta Caretta dopo essere stata rinvenuta in pessime condizioni sulla spiaggia di Sottomarina di Chioggia (Venezia).

L’avvistamento risale al 21 marzo scorso. A trovarla sono stati alcune persone a passeggio in riva al mare. La piccola tartaruga era spiaggiata all’altezza di uno stabilimento balnerare. Hanno subito chiamato la polizia locale di Chioggia che, a loro volta, hanno allertato i veterinari.

Era ancora viva, ma in gravi condizioni per l'ingestione di plastiche, l'esemplare di Caretta Caretta è stato portato alla sede clodiense dell'Università di Biologia Marina di Padova, all'interno di una cesta avvolta da un asciugamano imbevuto di acqua marina. Successivamente è stato trasferito al Cestha (Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat) di Ravenna, da dove è giunta la notizia che è fuori pericolo e che il suo percorso di recupero procede bene. La tartaruga, una volta guarita, sarà reimmessa in Adriatico per vivere libera.