Papa Bergoglio, appello per la vita: "Tante coppie non hanno figli ma hanno due cani o due gatti"

Il fronte economico

"La paternità e la maternità sono la pienezza della vita di una persona".. E per le coppie che non possono avere figli l’invito è quello di pensare all’adozione “tra le forme più alte di amore". Per questo Papa Bergoglio chiede direttamente alle istituzioni che “siano sempre pronte ad aiutare in questo senso, vigilando con serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore". Il Pontefice torna a parlare poi dell’“" che colpisce soprattutto l’Italia. "... Eh sì," e “questo rinnegare la paternità e la maternità ci sminuisce, ci toglie umanità. E così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità“. Così Francesco nell’udienza generale che ha visto una nuova ‘rivoluzione' stile Bergoglio. Ad affiancarlo per le letture nelle varie lingue non più soltanto i prelati della Segreteria di Stato ma anche laici e donne che lavorano in Curia. Per il Papa senza figli "soffre anche la Patria". E cita anche chi si domanda: “E adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono figli? Chi si farà carico di me?“. Francesco ammette che “è un rischio, sì: avere un figlio sempre è un rischio, sia naturale sia d’adozione. Ma più rischioso è non averne.".Le affermazioni di Papa Francescoe sono tanti a criticare le parole del Pontefice per avere trattato un tema che riguarda "", si legge nei commenti. Altri invece evidenziano che non è facile, per le condizioni economiche e lavorative, oggi decidere di fare un figlio. Un plauso arriva invece dalle associazioni che si occupano di bambini senza famiglia, dalla Comunità Papa Giovanni XXIII all’Osservatorio Fonte d’Ismaele. “Ringraziamo Papa Francesco per avere ancora una volta dato voce ai tanti bambini in attesa di adozione e per avere incoraggiato le famiglie che scelgono questa "forma più alta di amore e di paternità e maternità", dichiarano ile presidente dell’Osservatorio per la tutela dei minori “Fonte d’Ismaele“, e Lucia Ercoli, coordinatrice. “La nostra esperienza sul campo - sottolineano -, vicino alle famiglie e ai bambini, ci dice che è urgente, come auspicato dal Pontefice, semplificare l’iter per le adozioni".Sul, gli aiuti non abbondano: con l’entrata in vigore dell’assegno unico, ad esempio,, detrazioni comprese, ad eccezione del bonus per gli asili nido. Ad essere abrogati saranno il premio alla nascita o all’adozione (il bonus ‘mamma domani’); l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani; l’assegno di natalità () e, appunto, le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.è partita la possibilità di presentare le domande per l’assegno unico e universale per i figli a carico che sostituirà le seguenti misure: il premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno al nucleo familiare per i figli, gli assegni familiari e l’assegno di natalità (bonus bebè). Come detto, a partiree l’applicazione in busta paga delle detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni di età (al ricorrere di certe condizioni), mentre il bonus asilo nido rimane pienamente in vigore.