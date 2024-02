Giornata della Terra, l'attenzione alla sostenibilità della maison Gucci in dieci punti di intervento

Gucci e l'impegno per la sostenibilità, i traguardi raggiunti in 10 punti

1 - Dal 2018, Gucci è interamente

nelle proprie operazioni e lungo tutta la supply chain. Questo significa che Gucci si impegna a proteggere e ripristinare le foreste e le mangrovie e investe al tempo stesso in progetti di agricoltura rigenerativa con lo scopo di aumentare l’utilizzo di materie prime rigenerate nelle proprie collezioni. L’impegno a sostegno dell’agricoltura rigenerativa è in linea con quanto promosso in materia dal gruppo Kering attraverso il progetto "Regenerative Fund for Nature".

2 - A novembre 2019, il Presidente e CEO di Gucci, Marco Bizzarri ha pubblicato una lettera aperta rivolta agli amministratori delegati di aziende attive in ogni settore chiedendo un impegno collettivo per affrontare nell’immediato il problema dell’ambiente. La

prevede l’adozione di un approccio annuale di monitoraggio delle emissioni di gas serra negli ambiti 1, 2 e 3 del Protocollo GHG, la loro riduzione e, come misura finale, la compensazione delle emissioni rimanenti attraverso progetti che supportano la protezione e ristorazione della biodiversità e delle foreste in tutto il mondo.

In occasione della Giornata della terra, il 22 aprile 2022,

ha annunciato la propria adesione all’iniziativa, unendosi così a Gucci, Sanpellegrino, SAP, The RealReal, Lavazza Group e Levin Sources. Gucci è parte del gruppo Kering, anch’esso interamente Carbon neutral.

Gucci rendiconta gli impatti ambientali legati alle proprie attività, rendendoli visibili, quantificabili e comparabili attraverso il

(

). Ciò significa che Gucci riesce a misurare le emissioni di gas a effetto serra, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, il consumo di acqua, l’uso del suolo e la produzione di rifiuti nelle attività aziendali e lungo l’intera catena di approvvigionamento: dai materiali alla passerella e alla vendita.

Gucci ha già raggiunto il 93% di

nei propri negozi, uffici, magazzini e fabbriche ed entro la fine di quest’anno raggiungerà l’obiettivo di acquistare il 100% di energia rinnovabile.

6 - Nel 2021, Gucci ha presentato

: un materiale rivoluzionario che combina alta qualità a un ethos sostenibile. Prodotto utilizzando le stesse competenze e processi impiegati per la concia, che conferiscono duttilità, resistenza e una finitura morbida e lussuosa, Demetra combina processi efficienti con l’impiego di materie prime animal-free, derivanti in larga parte da fonti sostenibili, rinnovabili e bio-based. Già utilizzato nelle collezioni Gucci, a differenza della maggior parte dei materiali di recente sviluppo, Demetra non presenta ostacoli di scalabilità o limitazioni di volume.

7 - Il lancio di Demetra si inserisce nel contesto di una strategia di più ampio respiro, che ha visto Gucci aumentare negli anni l’

, tra cui materiali riciclati, organici e bio-based e fibre biologiche. Al tempo stesso, la Maison fiorentina ha intensificato i propri sforzi in materia di approvvigionamento sostenibile, di efficienza dei processi produttivi e di innovazione sostenibile. Ad esempio, a fine del 2019, ha già raggiunto l’obiettivo del 100% di utilizzo di palladio riciclato per i rivestimenti degli accessori metallici di borse, cinture e scarpe e a fine del 2021, l’87% del cotone utilizzato è organico o riciclato e l’82% delle fibre di viscosa provenienti da foreste gestite in modo sostenibili e materie prime riciclate.

8 - Gucci sostiene sempre più una visione circolare dell’industria della moda. Nel 2020 la Maison ha lanciato

, la prima collezione delle Gucci Circular Lines, realizzata con materiali riciclati, rigenerati, biologici, provenienti da materie prime rinnovabili e da fonti sostenibili, di cui ECONYL® - materiale ottenuto 100% da scarti di nylon pre e post consumo che includono reti da pesca abbandonate e tappeti dismessi - è il componente principale. Gucci ha anche trovato nuovi modi per rendere operativa la propria visione di produzione circolare, riciclando gli scarti di pelle e tessuto creati durante la produzione attraverso il programma

. Dal 2018 al 2021, Gucci ha dato nuova vita a circa 41 tonnellate di scarti di pelle e, nel 2021 soltanto, ha donato oltre 9mila metri di tessuto a cooperative sociali e organizzazioni no-profit italiane, impegnate in prima linea nella creazione di nuove opportunità di impiego per le donne e le persone provenienti da gruppi marginalizzati.

Gucci ha innovato anche i processi produttivi, dando vita a progetti come

, un processo che riduce gli impatti ambientali generati dalla produzione di pelle evitando la concia non necessaria. Questo progetto va di pari passo con la promozione della

come alternativa ai metodi tradizionali, che vede Gucci sulla buona strada per raggiungere il 100% di pelle conciata senza metallo o cromo entro il 2025.

10 - In collaborazione con Intesa Sanpaolo, Gucci ha infine siglato un accordo unico nel proprio genere in Italia, volto a supportare la transizione sostenibile delle eccellenze produttive del Made in Italy. Con questa iniziativa, le piccole e medie imprese della filiera Gucci hanno potuto infatti beneficiare di un accesso al credito facilitato, a condizioni migliori, e avviare un percorso di evoluzione industriale in accordo con i principi di rivoluzione verde e transizione ecologica. Si tratta del secondo capitolo del

che, dal lancio nel 2020 in piena emergenza sanitaria alla fine del 2021, ha permesso a 175 dei fornitori Gucci di avere accesso a prestiti per un totale di 286 milioni di euro.

